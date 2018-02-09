Недолюстровані («СХЕМИ» | ВИПУСК №160)

Недолюстровані (розслідування)

Понад 900 осіб нині перебувають у люстраційному реєстрі Мін’юсту. Їм заборонено обіймати державні посади. Але у цьому переліку відсутні дві категорії чиновників: які звільнилися до вступу закону в дію і яким вдалося уникнути люстрації. Сергій Андрушко знайшов тих, хто за ознаками потрапляє під дію «Закону про очищення влади», однак продовжує працювати на високих посадах у владній верхівці.

​ Боротьба Джованні: від сицилійської мафії до української корупції

Відомий італійський юрист та прокурор Джованні Кеслер із середини вісімдесятих боровся з сицилійською мафією, переслідував за фінансові злочини місцевих політиків, а згодом керував Європейським Управлінням боротьби з шахрайством. Нині ж він допомагає вести антикорупційну боротьбу Україні. Про це з ним і поговорила Валерія Єгошина.