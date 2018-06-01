Павло Демчина. «Вартовий корупції» в СБУ («СХЕМИ» | ВИПУСК №173)

Історія з інсценуванням убивства журналіста Аркадія Бабченка сколихнула чи не весь світ. Глобальні медіа вийшли з передовицями про гучну операцію української спецслужби.

Ця історія наочно продемонструвала важливість реформи органів Служби Безпеки України – посилення ключових функцій – розвідки/контррозвідки, зосередження на антитерористичній діяльності.

У той же час, у спецслужбі є цілі управлння, що виконують невластиві для неї функціі – боротьби з корупцією, економічними злочинами. І перерозподіл коштів, що виділяються на фінансування бізнес-департаментів, очевидно, стане хорошою інвестицією в профільну роботу Служби безпеки.

«Схеми» продовжують розповідати про один із таких непрофільних підрозділів СБУ та його очільника.

Павло Демчина – один із найвпливовіших посадовців СБУ. Він – перший заступник голови Служби та очолює відоме «управління К» – по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, яке й саме нерідко опинялося в центрі корупційних скандалів.

Про те, як вже перебуваючи під слідством, Демчина пішов на підвищення, обзавівся новим елітним авто, та як покращились умови життя його родичів – розслідування Валерії Єгошиної.