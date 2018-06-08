Агенти збройного експорту («СХЕМИ» | ВИПУСК №174)

Агенти збройного експорту

Вироблена або модернізована в Україні зброя активно використовується не лише вітчизняними військовими, але й за кордоном. Деталі договорів оборонних підприємств є засекреченими, а тому – недоступними для сторонніх. Експортувати товари військового призначення з України мають право державна компанія «Укрспецекспорт», а також інші спецекспортери – такі, як «Спецтехноекспорт» та «Укрінмаш». Всі вони входять до складу державного оборонного концерну «Укроборонпром». Однак при виконанні міжнародних угод у відносинах українського державного спецекспортера та іноземного покупця нерідко виникає додаткова ланка – посередник або підрядник. Чи завжди посередники здійснюють ту діяльність, за яку отримують винагороду? Чи не пов’язані агенти та підрядники із державними спецекспортерами – які, зрештою, і платять комісійні? Розслідування Катерини Каплюк.



«Спортивний інтерес. Реакція»

Працювати в міністерстві спорту і одночасно бути головою федерації легкої атлетики? Легко. Підписувати дозволи на фінансування легкоатлентичних заходів і уникнути при цьому адміністративної відповідальності через можливий конфлікт інтересів? Просто. На цьому тижні антикорупційні активісти забили на сполох – минає термін, коли суд може визнати винуватим чи невинуватим заступника міністра спорту Ігоря Гоцула. Про нього раніше розповідав у своєму розслідуванні Максим Савчук.