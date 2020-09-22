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22 вересня 2020, Київ 14:57
Крим

«...І меч брати вам віддадуть!» – Ось твій меч, Нарімане, тримай його...

Наріман Мемедемінов на свободі, 21 вересня 2020 року

Журналістська сім'я Криму має всі підстави радіти. Громадянський журналіст Наріман Мемедемінов ,як і я свого часу, повністю відбув «термін покарання» від російської влади і перебуває вдома.

Ця подія знаменна тим, що вчинок Нарімана свого часу був громадянським подвигом. Коли непрохані «господарі Криму» нейтралізували, видавили за межі півострова, репресіями і політичними кримінальними справами змусили замовкнути професійних кореспондентів, Наріман й інші громадянські журналісти підхопили наші камери, наші мікрофони і «наші пера» й продовжили висвітлювати події в Криму. А часом вони робили це ще раніше – поруч із нами, іноді оперативніше і частіше за нас.

Наріман Мемедемінов після звільнення, 21 вересня 2020 року
Наріман Мемедемінов після звільнення, 21 вересня 2020 року

У цьому виявлявся їхній споконвічний патріотизм, їхня непереможна любов до Криму та їхнє розуміння справедливості, їхній гнів проти злочинницької спроби анексії. У нас тоді було однакове розуміння професійних обов'язків.

Сьогодні хотілося б від себе і від Нарімана сказати велике дякую нашим з ним адвокатам, які не тільки захищали нас, але й підтримували в дні випробувань: Емілю Курбедінову, Едему Семедляєву, Олександру Попкову, Андрію Сабініну – за самовіддане виконання свого юридичного обов'язку.

Перші хвилини свободи Нарімана Мемедемінова (відео)
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Перші хвилини свободи Нарімана Мемедемінова (відео)

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Я щиро вітаю Нарімана з його свободою, і вірю, що фальсифікатори всіх політичних справ будуть притягнуті до відповідальності, а їхні жертви виправдані. Я вірю, що ці 2,5 роки не зламали волю Нарімана, не змінили його переконань, навпаки, переживши всі випробування, він також став багатшим досвідом, систематизував знання і вміння, збагатився професійно, а його любов до Криму, до свого народу, до України стала ще міцнішою і глибшою. Це ще буде дуже корисним для нас у житті.

Вітаю, Нарімане, обіймаю і вірю в тебе, брате... Крім того, хочу нагадати, що в катівнях Росії залишається ще багато наших з Наріманом колег, і міжнародне співтовариство, державні органи України, російське товариство «Меморіал», правозахисники, Міжнародна та Європейська асоціації журналістів, НСЖУ продовжують боротися за їхні свободу і права.

Я знаю, колеги: «Темниці рухнуть – і свобода
вас привітає біля входу, і меч брати вам віддадуть...» Російський журналіст Олександр Пушкін знав ціну свободи і знав, що пише. Ось – твій меч, Нарімане, тримай його ...

Микола Семена, кримський журналіст, оглядач Крим.Реалії

(Передрук з аккаунта Миколи Семени у Facebook)

Думки, висловлені в рубриці «Блоги», передають погляди самих авторів і не обов'язково відображають позицію редакції

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    Микола Семена

    Кримський журналіст, оглядач Крим.Реалії. Закінчив факультет журналістики Київського університету ім. Шевченка в 1976 році, в українській журналістиці – понад 50 років. Працював у ЗМІ Чернігівської, Запорізької областей, більше ніж 30 років – журналістом у Криму. Співпрацював з журналами «Известия» (радянський період), «Дзеркало Тижня», «День», багатьма журналами. Автор книги про Мустафу Джемілєва «Людина, яка перемогла сталінізм». З квітня 2014 року до квітня 2016 року – оглядач Крим.Реалії. Зазнавав переслідувань з боку ФСБ Росії. У 2017 році був засуджений російським кримським судом до 2,5 років позбавлення волі умовно із забороною публічної діяльності на 2 роки. Європарламент, органи влади України, російські правозахисні організації «Меморіал», «Агора» і тридцять правозахисних організацій у Європі визнали «справу Семени» політично мотивованою. Автор книги «Кримський репортаж. Хроніки окупації Криму в 2014-2016 рр.», перекладеної в 2018 році англійською мовою. Член НСЖУ з 1988 року, Заслужений журналіст України, член Українського пен-центру, лауреат Національної премії імені Івана Лубченка, лауреат премії імені Павла Шеремета Форуму громадянського суспільства країн Східного партнерства. Нагороджений орденом «За мужність» премії «За журналістику як вчинок» Фонду ім. Сахарова (Росія), відзнаками Верховної Ради України, Президента України. У лютому 2020 виїхав з окупованого Криму і відновив співпрацю з Крим.Реалії.

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    Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

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