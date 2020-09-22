Журналістська сім'я Криму має всі підстави радіти. Громадянський журналіст Наріман Мемедемінов ,як і я свого часу, повністю відбув «термін покарання» від російської влади і перебуває вдома.

Ця подія знаменна тим, що вчинок Нарімана свого часу був громадянським подвигом. Коли непрохані «господарі Криму» нейтралізували, видавили за межі півострова, репресіями і політичними кримінальними справами змусили замовкнути професійних кореспондентів, Наріман й інші громадянські журналісти підхопили наші камери, наші мікрофони і «наші пера» й продовжили висвітлювати події в Криму. А часом вони робили це ще раніше – поруч із нами, іноді оперативніше і частіше за нас.

У цьому виявлявся їхній споконвічний патріотизм, їхня непереможна любов до Криму та їхнє розуміння справедливості, їхній гнів проти злочинницької спроби анексії. У нас тоді було однакове розуміння професійних обов'язків.

Сьогодні хотілося б від себе і від Нарімана сказати велике дякую нашим з ним адвокатам, які не тільки захищали нас, але й підтримували в дні випробувань: Емілю Курбедінову, Едему Семедляєву, Олександру Попкову, Андрію Сабініну – за самовіддане виконання свого юридичного обов'язку.

Я щиро вітаю Нарімана з його свободою, і вірю, що фальсифікатори всіх політичних справ будуть притягнуті до відповідальності, а їхні жертви виправдані. Я вірю, що ці 2,5 роки не зламали волю Нарімана, не змінили його переконань, навпаки, переживши всі випробування, він також став багатшим досвідом, систематизував знання і вміння, збагатився професійно, а його любов до Криму, до свого народу, до України стала ще міцнішою і глибшою. Це ще буде дуже корисним для нас у житті.

Вітаю, Нарімане, обіймаю і вірю в тебе, брате... Крім того, хочу нагадати, що в катівнях Росії залишається ще багато наших з Наріманом колег, і міжнародне співтовариство, державні органи України, російське товариство «Меморіал», правозахисники, Міжнародна та Європейська асоціації журналістів, НСЖУ продовжують боротися за їхні свободу і права.

Я знаю, колеги: «Темниці рухнуть – і свобода

вас привітає біля входу, і меч брати вам віддадуть...» Російський журналіст Олександр Пушкін знав ціну свободи і знав, що пише. Ось – твій меч, Нарімане, тримай його ...

Микола Семена, кримський журналіст, оглядач Крим.Реалії

(Передрук з аккаунта Миколи Семени у Facebook)

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