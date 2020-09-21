Звільнений із колонії кримчанин Мемедемінов не виключає, що повернеться до громадянської журналістики

Кримський громадянський журналіст Наріман Мемедемінов, який 21 вересня звільнився з колонії-поселення в Ростовській області Росії, не виключає, що після повернення до анексованого Криму знову займеться висвітленням судових процесів над кримськими татарами. Про це він сам розповів в ефірі Радіо Крим.Реалії (проєкту Радіо Свобода).

«Я продовжую вважати себе громадянським журналістом. Але наскільки у мене буде можливість займатися цією діяльністю – я думаю, буде видно і зрозуміло по приїзду в Крим. Наскільки це корисно, наскільки це потрібно. Я знаю, що, на жаль, арешти і так звані кримінальні справи – політично мотивовані – тривають, і це не тільки наша думка, а й оцінка світового співтовариства», – зазначив Мемедемінов.

Кримський адвокат Едем Семедляєв наголосив, що, згідно з вироком російського суду, Наріману Мемедемінову не заборонено займатися публічною діяльністю після звільнення. Проте, за словами захисника, група юристів вже готує скаргу до Європейського суду з прав людини.

«Звичайно ж, звинувачення насправді було пов’язано з його журналістською діяльністю ... Ми розглядаємо питання про подання скарги до Європейського суду з прав людини. Власне, наші партнери вже готують її», – сказав Семедляєв.

У жовтні 2019 року російський суд засудив Нарімана Мемедемінова до двох з половиною років ув’язнення в колонії-поселенні за звинуваченнями в «публічних закликах до здійснення терористичної діяльності через інтернет». Підсудний провину не визнав.

Військовий апеляційний суд у Московській області Росії 14 травня залишив вирок у силі. МЗС України висловило протест у зв’язку з цим рішенням.

Наріман Мемедемінов відбув весь термін ув’язнення в колонії-поселенні в Ростовській області Росії. Російський правозахисний центр «Меморіал» у 2018 році визнав його політв’язнем.

До арешту Мемедемінов співпрацював з низкою українських ЗМІ, в тому числі з Крим.Реалії. У листопаді 2019 року колективним лауреатом Національної премії за захист свободи слова імені Ігоря Лубченка Національна спілка журналістів України визнала кримськотатарських громадянських журналістів, яких переслідують у Криму, зокрема і Мемедемінова.