13 серпня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- В Києві, біля Арки дружби народів розпочнуться змагання зі скейтбордінгу і велосипедного мотокросу «Double Triple Summer».
- У приміщенні Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться прощання з дипломатом і вченим Роландом-Олександром Франком.
- В Бердянську відкриють пункт базування дивізіону Морської охорони Маріупольського загону Державної прикордонної служби України, збудований за участі Бюро з питань міжнародної безпеки і нерозповсюдження Державного департаменту США. В столиці Боснії і Герцеговини відкриється Сараєвський кінофестиваль.
Цей день в історії
- 1926 року народився кубинський політик і революціонер Фідель Кастро.
- 1960 року Центральноафриканська Республіка проголосила незалежність від Франції.
- 1961 року в Берліні почалося будівництво бетонного муру, який відокремив підконтрольну СРСР східну частину міста від території ФРН і став одним з найвідоміших символів «холодної війни».
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