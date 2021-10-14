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«Відстоювати вибір, боротися за важливе» – режисер Сеїтаблаєв про новий фільм у співпраці з ВМС

Ліцеїсти, офіцери, волонтери, група кінематографістів біля входу до Інституту Військово-морських сил в Одесі, 14 жовтня 2021 року

Повнометражну кінострічку про вміння зробити власний вибір і відстоювати його планує зняти Ахтем Сеїтаблаєв. Український кримськотатарський актор і режисер, відомий фільмами «Хайтарма», «Чужа молитва», «Кіборги», зазначає, що поштовхом творчої ідеї стали події в Севастополі в березні 2014 року.

Відео, як курсанти Академії Військово-морських сил імені Нахімова заспівали гімн України, коли на флагштоці змінювали синьо-жовтий прапор на російський, облетіло тоді соціальні мережі та ЗМІ.

«Пам’ятаю, як мене вразила та історія. Молоді хлопці здійснили геройський, вважаю, вчинок. Не зголосились, що хтось за них вирішує їхню подальшу долю – змушують переходити на флот російський замість українського. Стільки мужності в них, стільки характеру й усвідомленого вибору…» – сказав Ахтем Сеїтаблаєв у розмові з Радіо Свобода.

Український кінорежисер Ахтем Сеїтаблаєв (архівне фото)
Український кінорежисер Ахтем Сеїтаблаєв (архівне фото)

14 жовтня – у День захисників і захисниць України режисер і його творча команда зустрілися в Одесі з ліцеїстами, курсантами Інституту Військово-морських сил, їхніми офіцерами-наставниками, командувачем ВМС ЗСУ тощо.

Намір співпрацювати при створенні майбутнього кінофільму Ахтем Сеїтаблаєв і контрадмірал Олексій Неїжпапа закріпили меморандумом.

«Стрічка буде не стільки про війну, військове зіткнення, скільки про те, що власний вибір потрібно відстоювати, за важливе боротися, а юнацькі мрії не віддавати навіть сильнішому за тебе», – каже Ахтем Сеїтаблаєв. – Буде молодіжно, драйвово, емоційно, змістовно. Такий собі колективний портрет юнаків, які живуть звичайними для свого віку пристрастями й клопотами. Але раптово опиняються перед вибором простим і водночас жорстким – чорне або біле».

Режисер Ахтем Сеїтаблаєв і продюсер Михайло Ухман з ліцеїстами передислокованого в 2014 році до Одеси Військово-морського ліцею. Нині ліцей носить ім'я віцеадмірала Володимира Безкоровайного. 14 жовтня 2021 року
Режисер Ахтем Сеїтаблаєв і продюсер Михайло Ухман з ліцеїстами передислокованого в 2014 році до Одеси Військово-морського ліцею. Нині ліцей носить ім'я віцеадмірала Володимира Безкоровайного. 14 жовтня 2021 року

«Особливо не афішуючи, працювали останні пів року. Жанр «повнометражки» – пригодницький. Сценарій вже готовий, команду зібрано. Знайдеться фінансування, зйомки зможуть розпочатися наступного року, – розповів Радіо Свобода продюсер Михайло Ухман.

Спонукати українську молодь обирати професію військового, приєднуватися до Військово-морських сил – в цьому бачать місію майбутнього кінофільму його творці. Назви поки що опрацьовуються для стрічки – «Не зрадити за мить» і «Покликані морем».

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    Ірина Назарчук

    Із 2017 року пишу та знімаю для Української редакції Радіо Свобода. З матеріалом «Попри стереотипи: жінки на військовому флоті» стала переможницею конкурсу ООН для журналістів «Публікації для змін. Україна на шляху сталого розвитку». Закінчила Одеський національний університет. Працювала на радіостанціях, телеканалах, в інформаційних агентствах Одеси. Пройшла кілька навчальних курсів «Інтерньюз-Україна».

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