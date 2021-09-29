Посвідчення є – прокату нема. Чому документальне кіно «Зошит війни» не пускають в українські кінотеатри

Держкіно не дало дозволу для виходу в прокат документального фільму «Зошит війни» (War note). Причина відмови – мова: стрічка складена з кадрів, знятих військовими на телефон, а серед них, ясна річ, є російськомовні. Команда фільму наполягає на використанні субтитрів, позиція Держкіно – стрічка має бути переозвучена українською мовою. Чому так сталося та чи є у глядачів шанс побачити «Зошит війни» на великих екранах?

«Зошит війни» – це документальне кіно виробництва відомої групи кінодокументлістів Babylon 13. Фільм створений з особистих відеозаписів із телефонів та камер українських бійців.

«Стрічка запрошує глядача у сюрреалістичну подорож на фронт війни з Росією – у химерне потойбіччя, де панують закони, відмінні від звичайного світу. Інша поведінка, інші стосунки, інший гумор. Герої прокидаються та засинають, радіють та плачуть, знімають відео та завжди відчувають, що запис може закінчитись у будь-яку мить», – зазначено в синопсисі фільму. Але на заваді до виходу в прокат стала мова цих відеозаписів. Більшість реплік у фільмі російською.

«У нашій стрічці перевищено допустимий відсоток іноземної мови», – розповідає режисер фільму Роман Любий. За його словами, фільм мав змогу вийти у прокат, якби стрічка пройшла процедуру культурного тесту, але Держкіно цього тесту не робило.

На думку режисера, «Зошит війни» важливо побачити широкій аудиторії, адже це свідчення колективного досвіду країни. «Серед нас кожного дня ходять люди з бойовим досвідом, а ми навіть уявлення не маємо про те, що це. У фільми досить мало сцен з вибухами та пострілами, бо фільм не про це. Цей фільм створений, щоб скоротити дистанцію між звичайними людьми і людьми з бойовим досвідом», – каже режисер.

Здоровий глузд не дозволяє випускати цю версію

Але без прокатного посвідчення фільм неможна викласти навіть на стрімінгові платформи. Крім того, режисер зазначає, що команда зробила переозвучену версію, але в прокат її випускати не готові. «Це виглядає як знущання над отриманим матеріалом, бо звучить геть карикатурно. Здоровий глузд не дозволяє випускати цю версію», – каже Любий.

В Держкіно ж кажуть, що прокатне посвідчення фільм отримав, але має бути озвучений українською мовою.

Правових підстав для видачі прокатного посвідчення шляхом призначення та проходження культурного тесту не мали

«На підставі поданих до Держкіно від ТОВ «Вавилон 13 Продакшн» документів, Агентством було видано посвідчення для кінотеатрального, телевізійного, публічно-комерційного показу та домашнього відео, із зазначенням мови розповсюдження – «озвучено українською мовою». Слід зауважити, що ТОВ «Вавилон 13 Продакшн» наполягало на тому, щоб у прокатному посвідченні було зазначено: «мова розповсюдження – російська», що не відповідало засадам функціонування української мови як державної. Правових підстав для видачі прокатного посвідчення шляхом призначення та проходження культурного тесту, за яким 09.08.2021 р. звернулось ТОВ «Вавилон 13 Продакшн», Держкіно та Рада з державної підтримки кінематографії не мали», – йдеться в роз’ясненні ситуації на сайті Держкіно.

Більш того, в агенції заявили, що планують подати законопроєкт про внесення змін у певні частини закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Якщо зміни внесуть, то прокатне посвідчення для документальних стрічок можна буде отримати і без дублювання фільмів українською – достатньо буде лише субтитрів державною мовою.

Насправді, ситуацію можна було б вирішити, якби стрічка пройшла культурний тест, але є одне але. За українським законодавством за проходженням такого тесту можуть звернутися лише іноземні суб'єкти.

«Незважаючи на те, що ТОВ «Вавілон 13 Продакшн» має право (відповідно до Закону Украіни «Про забезпечення функціонування української мови як державної») на проходження такого культурного тесту, за відсутності порядку, визначеного профільним законом, Держкіно та Рада з питань кіно не має правових підстав розглядати подану заяву та призначати проведення культурного тесту» – повідомляє Держкіно.

Тому, незважаючи на те, що Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» залишає за cyб’єктом кінематографії право на проходження культурного тесту, назначена норма не була імплементована у закон та порядок.

«Таким чином, оскільки документальний фільм «Зошит війни» не має висновку Ради з державної підтримки кінематографії щодо проходження культурного тесту для отримання державного посвідчення на право розповсюдження i демонстрування, він не може розповсюджуватися із зазначенням у прокатному посвідченні: мова розповсюдження – російська з українськими субтитрами», – пояснюють причину відмови у проходженні культурного тесту.

Мовний закон дуже важливий, проблема не в ньому, а в кількох формулюваннях

Вносити зміни в законодавство немає сенсу, адже закон про мову є, і він має виконуватися, щоб забезпечувати функціонування української як державної, достатньо внести зміни в деякі підзаконні акти, каже юристка стрічки Лідія Климків. «Держкіно не може реалізувати норму закону через те, що не вистачає кількох підзаконних актів. Ми ж наполягаємо на тому, щоб Держкіно та міністерство інформаційної політики зробили все, щоб забезпечити цю норму закону. Мовний закон дуже важливий, проблема не в ньому, а в кількох формулюваннях. Якщо їх привести до ладу, то це значно спростить отримання посвідчень кіновиробникам», – каже Климків.

Проблема з посвідченням виникла не тільки у «Зошита війни», розповідає лінійний продюсер фільму Андрій Котляр. Через невдалі формулювання в законі документальні стрічки не можуть вийти на широкі екрани через перевищення ліміту будь-якої іноземної мови. «Наразі ми наполягаємо на тому, що в законі про мову є всі положення для того, аби нашому фільму дали змогу пройти культурний тест, щоб випустити його на екрани та стрімінгові платформи мовою оригіналу», – розповідає Котляр. І вже є певні зрушення, адже діалог нібито почався.

«Нас запросили представники громадської ради при Держкіно. Тепер ми спробуємо пояснити свою позицію ще й там. Може тоді Держкіно дозволить проходження культурного тесту та дасть змогу субтитрованим фільмам виходити в прокат», – каже Котляр.

Команда стрічки наголошує на тому, що наразі не збирається випускати дубльовану версію стрічки, щоб не спотворювати зміст. В планах творців «Зошита війни» продовжувати діалог з Держкіно та міністерством інформаційної політики, щоб вирішити проблему з субтитрованими документальними стрічками.

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