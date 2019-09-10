Що нового в Apple: презентували нові IPhone, iPad та Watch

10 вересня американська компанія Apple презентувала останню в цьому році лінійку ґаджетів – розумних годинників Apple Watch, смартфонів iPhone і планшетів іPad.

Чим потішила корпорація фанатів технологій? І чим оновлені продукти будуть різнитись від своїх попередників?

19 вересня компанія запускає Apple Arcade – сервіс підписки на мобільні ігри. Передплатити підписку буде коштувати 5 доларів.

Також виробники закликають розробників ігор створювати нові продукти для сервісу.

Apple TV+ – це стрімінговий сервіс, на який можна підписатися через спеціальний застосунок.

Компанія вже пообіцяла ексклюзивний контент, а також приємний бонус – безкоштовну річну підписку для всіх покупців нових моделей Apple.

iPad тепер має smart-конектор для Apple Pencil і клавіатури. Він тепер максимально швидко працює, має ширшу діагональ (10,2 дюйма) і виготовлений із алюмінію, який на 100% переробляється.

Його вартість – 329 доларів.

Apple Watch 5

На відміну від попередніх розумних годинників від Apple, його дисплей ніколи не вимикається. Ця функція називається Always On Display.

Годинник також існує з версією із сім-карткою (499 доларів) і без (399 доларів), також для мандрівників він обладнаний компасом.

За допомогою годинника також можна буде дізнаватись дані про здоров’я власника, а також проводити на їхній основі дослідження. Ґаджет дозволяє відстежувати серцевий ритм, менструальний цикл, а також звук.

Цьогоріч компанія в принципі зробила ставку на екологічність – Apple Watch також виготовлений із екологічного алюмінію.

iPhone 11 – Розробники Apple врешті вирішили відмовитись від назви римськими цифрами. Втім, вони все ж вирішили залишити вже традиційного «чубчика» на екрані, через що попередню версію айфона часто критикували. Представлений у шести кольорах.

Діагональ екрану – 6,1 дюйма, а дві камери дають змогу робити фото в ультраширокому форматі.

Взагалі девайс досить непогано обладнаний для фотографів – якість знімків значно зросла, можна знімати відео 4K на 60 кадрах за секунду, також є можливість знімати в особливому нічному режимі. Більше того, є особливий вповільнений режим для селфі.

Розробники обіцяють, що цей айфон став найшвидшим в історії. Його вартість 699 доларів, що також вказує на нову цінову політику компанії.

iPhone Prо – Напередодні презентації компанії у ЗМІ почали з’являтись фото нових айфонів із потрійними камерами. Коментатори, подивившись на презентації 11-ї версії iPhone, вже почали обговорювати, що «злиті світлини» були черговими плітками й що не варто їм довіряти.

А потім показали iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max – це перший телефон від Apple, який отримав назву Pro. Станом на сьогодні це найпотужніший ґаджет компанії. Його швидкість збільшилась на 40%, а розряджається він значно повільніше. В комплекті також іде «швидка» зарядка, яка дозволить смартфонові працювати ще швидше.

Щодо потрійної камери – кожна із них виконує іншу функцію, має різну лінзу – широку, ультрашироку й телефото. Тепер смартфон робить фото ще до того, як власник натискає на кнопку. Він об’єднує дев’ять різних кадрів, знятих до і після натискання, щоб створити один, досконалий.

Вартість iPhone 11 Pro (5,8 дюйма) становить від 999 доларів, збільшена версія iPhone 11 Pro Max (6,5 дюйма) – від 1099 доларів.