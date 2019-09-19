«Це була акція залякування»: що відомо про викрадачів та вбивство Решата Аметова

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про розкриття вбивства кримськотатарського активіста Решата Аметова. За версією слідства, 39-річний житель мікрорайону Сімферополя був викрадений у березні 2014 року учасниками «самооборони Криму» під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних сил Росії.

У день викрадення Аметов вийшов на одиночний пікет перед будівлею уряду Криму проти російської окупації, був затриманий «самообороною Криму», потім його знайшли мертвим зі слідами тортур. Підозрювані у справі ‒ Олександр Баглюк, 1975 року народження, та Олександр Руденко, 1986 року народження, які діяли під керівництвом Євгена Скрипника, 1966 року народження. Поліція Автономної Республіки Крим оголосила всіх трьох у розшук. У Решата Аметова залишилося троє дітей.

Заступник начальника відділу Прокуратури АРК Кирило Копійка стверджує, що слідство спирається на достатню доказову базу, щоб робити такі заяви.

Сьогодні можна впевнено сказати, що особи, причетні до викрадення Решата Аметова, встановлені

– Наразі у межах досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які свідчать про причетність двох осіб до незаконного збройного формування «самооборона Криму». Третя особа, якій оголошена підозра, проходила військову службу у Військово-десантній дивізії і зараз є військовим пенсіонером. Доведений зв'язок, що ця особа керувала діями двох інших ‒ учасників «самооборони Криму». Всім трьом повідомлено про підозру, до суду подане клопотання про дозвіл на затримання для подальшого розгляду клопотання про утримання їх під вартою... У зв'язку з анексією й тимчасовою окупацією півострова це було складне, тривале розслідування, проте сьогодні можна впевнено сказати, що особи, причетні до викрадення Решата Аметова, встановлені.

Кирило Копійка підтверджує раніше опубліковані відомості про те, що востаннє сигнал мобільного телефону Решата Аметова був зафіксований у штабі «самооборони Криму» в Сімферополі.

‒ Зазначені особи були оголошені в міжнародний розшук. У разі, якщо суд надасть дозвіл на їхнє затримання, слідчі органи Національної поліції надішлють відповідні клопотання Інтерполу, і він розшукуватиме цих осіб.

Жоден із підозрюваних версію української прокуратури поки не коментував, місце перебування цих людей невідоме. Севастопольське видання «Примечания» звернулося за коментарем до командира «самооборони Криму» Сергія Дімова. Той повідомив, що в березні 2014 року формування нібито не вело облік бійців і назвав звинувачення «провокацією»:

«Ми відповідали вже кілька разів на ці запитання. Історія дуже темна. Це 100% провокація, ніхто нікого не вбивав, кому було цікаво так нагнітати ситуацію, щоб вбивати якогось кримського татарина? Самі вбили, а потім, як завжди, як на Майдані, потрібна була жертва якась, щоб когось звинуватити, ось вони цю справу дублюють, а вона безперспективна».

Дімов твердить, що слідство у справі про зникнення Решата Аметова ведуть в анексованому Росією Криму. Раніше підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксенов критикував заяви про причетність до викрадення та вбивства Аметова «самооборони» й обіцяв нагородити слідчих, які розкриють вбивство.

Кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв був знайомий із Решатом Аметовим і вважає версію Прокуратури АРК правдоподібною.

Тіло Решата прикопали таким чином, щоб він був знайдений, щоб у стані страху тримати всіх жителів півострова

– Ця версія, напевно, правильна. Раніше слідчі органи його брату Рефату про це говорили, що є такі підозрювані. І повідомляли, що не можуть застосувати щодо них заходів затримання, допитати й так далі, адже вони перебувають на непідконтрольних територіях ‒ ні для українського правосуддя, ні для російського. Як говорили, вони перебувають десь на територіях Донбасу. Чи будуть знайдені ці особи й чи будуть вони притягнуті до відповідальності, я сумніваюся. Я сумніваюся в тому, що вони ще живі. Щодо слів Дімова ‒ ми ж бачили, як Решата забирали з площі представники цієї самої «самооборони». Все це було на відео телеканалу ATR і в прямій трансляції йшло, всі ці відеозаписи збережені. Якщо хтось готував провокацію, то тільки ті, хто здійснював захоплення Криму. Це була акція залякування. Тіло Решата прикопали таким чином, щоб він був знайдений, щоб у стані страху тримати всіх жителів півострова.

За інформацією Заїра Смедляєва, російський Слідчий комітет завершив свої дії, але не передав справу до суду.

‒ Вона в замороженому стані. Вони братові відповіли, що для того, щоб уточнити деякі питання, їм потрібні ці підозрювані. Де вони перебувають ‒ невідомо, але вони послалися на те, що на території «ЛНР» і «ДНР».

Представник родини Аметова в Європейському суді з прав людини Андрій Яковлєв повідомив, що їхнє завдання, зокрема, довести відповідальність Росії за викрадення і вбивство Решата Аметова.

Звернення до ЄСПЛ стосувалося насильницького зникнення та позбавлення життя зі слідами тортур, а також непроведення розслідування й відсутності ефективних способів правозахисту

– Звернення до ЄСПЛ було вже у 2015 році. Воно стосувалося насильницького зникнення та позбавлення життя зі слідами тортур, а також непроведення розслідування й відсутності ефективних способів правозахисту. Це також жорстоке поводження з рідними загиблого. Що стосується самої суті звернення, у 2019 році підготовлене доповнення, воно розширене, але я обмежений у розкритті цієї інформації. Ми можемо говорити про те, яка країна має нести відповідальність за ситуацію з Решатом Аметовим. Незважаючи на те, що його викрали 3 березня 2014 року, а знайшли 15 березня, ми вважаємо, що відповідальність покладається саме на Росію, хоча офіційно вона визнає себе відповідальною за Крим з 18 березня. Але з української сторони також не знімається відповідальність ‒ це позитивні зобов'язання в аспекті ефективного розслідування злочину з українським громадянином.

Андрій Яковлєв не виключає, що справа Решата Аметова може перейти на розгляд до Міжнародного кримінального суду.

Це яскравий приклад нерозкритого військового злочину, що стався на окупованій території

– Це яскравий приклад нерозкритого військового злочину, що стався на окупованій території. Подібні справи розглядаються Міжнародним кримінальним судом, і є звіт його прокурора про те, що зараз ведеться попереднє дослідження для того, щоб перейти з однієї стадії цього процесу в іншу. Можливо, за результатами цього розгляду справа Решата Аметова буде кваліфікована як злочин проти людства або воєнний злочин.

Кримський активіст, один із координаторів руху «Євромайдан-Крим» Андрій Щекун у ті ж дні у 2014 році був викрадений «самообороною Криму» та пережив катування. Він припускає, що Решат Аметов у якийсь момент міг перебувати поблизу в тих же приміщеннях.

Зараз це неможливо, але в перспективі, я думаю, всі, хто причетний до будь-яких подібних злочинів, дадуть свідчення

– Питання в тому, хто конкретно його катував і вбивав. Було б добре когось одного з них заарештувати й допитати, щоб ми могли мати реальну картину. Зараз це неможливо, але в перспективі, я думаю, всі, хто причетний до будь-яких подібних злочинів, дадуть свідчення... Моя версія, що Решата могли утримувати з нами, у приміщеннях військкомату Сімферополя, але був це він чи інша людина, я не можу стверджувати, оскільки я був із закритими очима. Я розповідав про епізод, коли прибиральниця від переляку впустила відро зі шваброю, і був шум. Охоронці прокинулися й почали кричати: «Хто її сюди завів? Вона не повинна це бачити!». Тобто, було враження, що був скоєний якийсь злочин, який випадково побачила ця прибиральниця. Ми постійно чули, що людей заводили, катували, виводили. Так само й нас.

Андрій Щекун зазначає, що передав усі відомості про ті події слідчим, щоб допомогти розслідуванню злочинів «самооборони» в Криму.

Довідка: У березні 2014 року 39-річний житель сімферопольського мікрорайону Мар'їно, батько трьох дітей Решат Аметов вийшов із дому й більше не повернувся. Відеокамери зафіксували його, коли він проводив одиночний пікет проти анексії Криму російськими військами, на площі Леніна перед будівлею уряду Криму. На відео відображений і момент, коли кілька представників «самооборони» Криму скручують йому руки та саджають в автомобіль. Через два тижні Аметов був знайдений мертвим у полі біля села Суничне Білогірського району. На тілі чоловіка були виявлені численні сліди тортур, голова була обв'язана клейкою стрічкою, а поруч знайшли наручники. Причиною смерті, як встановили пізніше, стало ножове поранення в область ока.

У 2017 році п'ятий президент України Петро Порошенко надав йому звання Героя України.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини у своїй доповіді називає факт вбивства Аметова стратою без належного судового розгляду.