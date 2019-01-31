«Ілюзіоністи». Як боти представників «Народного фронту» спотворювали громадську думку («СХЕМИ» | №202)

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Деякі українські політики купують «народну любов» у мережі – користуються послугами так званих ботів. «Користувачі», яких насправді не існує, публікують компліментарні дописи та лишають позитивні коментарі, захищають політика від критики, словом, всіляко спотворюють громадську думку. Це – технологія обману. Тому політики всіляко заперечують, що користуються послугами проплачених ботів. «Схеми» публікують докази, цього разу – про представників правлячої партії «Народний фронт». Більше – у розслідуванні Валерії Єгошиної. Програма «Схеми: корупція в деталях» – телевізійна програма журналістських розслідувань. Спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».