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Віталій Портников став лауреатом Шевченківської премії-2023

Політичний оглядач Радіо Свободи, журналіст, публіцист, телеведучий Віталій Портников нагороджений Шевченківською премією за «публіцистичні статті та виступи останніх років», 20 серпня 2023 року

28 липня, президент України видав указ про присудження найвищої офіційної творчої відзнаки України – Національної премії імені Тараса Шевченка.

Вперше за історію незалежної України премію не вручили до дня народження поета. Відзнаками нагородили лауреатів у Бородянці 20 серпня.

Визначили переможців у п'яти номінаціях: «Література», «Публіцистика, журналістика», «Літературознавство і мистецтвознавство», «Музичне мистецтво», «Кіномистецтво».

Політичний оглядач Радіо Свободи, журналіст, публіцист, телеведучий Віталій Портников нагороджений Шевченківською премією за «публіцистичні статті та виступи останніх років».

«Це рішення дуже важливе для мене. Хочу подякувати своїм колегам, які намагаються бути на висоті інформаційних завдань всі ці 18 місяців жорстокої війни. Багатьох з них вже немає серед нас. Багато з них продовжують виконувати свій обов’язок у Збройних силах України. Саме тому хочу насамперед подякувати ЗСУ», – зазначив Віталій Портников.

Під час вручення Шевченківської премії. Бородянка, 20 серпня 2023 року
Під час вручення Шевченківської премії. Бородянка, 20 серпня 2023 року

Під час вручення Шевченківської премії. Бородянка, 20 серпня 2023 року
Під час вручення Шевченківської премії. Бородянка, 20 серпня 2023 року
Під час вручення Шевченківської премії. Бородянка, 20 серпня 2023 року
Під час вручення Шевченківської премії. Бородянка, 20 серпня 2023 року
Під час вручення Шевченківської премії. Бородянка, 20 серпня 2023 року
Під час вручення Шевченківської премії. Бородянка, 20 серпня 2023 року

Також нагороди у номінаціях отримали:

  1. Література – за книгу поезій «Орден мовчальниць» Катерина Калитко;
  2. Музичне мистецтво – за аудіоальбом «Пісні Української революції» Тарас Компаніченко, Максим Бережнюк, Северин Данилейко, Ярослав Крисько, Сергій Охрімчук;
  3. Кіномистецтво – за документальний фільм «Земля блакитна, ніби апельсин» Ірина Цілик;
  4. Літературознавство і мистецтвознавство – за книгу «Крім «Кобзаря». Антологія української літератури. 1792-1883» у двох частинах Михайло Назаренко.

У категоріях «Театральне» та «Візуальні мистецтва» лауреатів не оголосили.

Національна премія України імені Тараса Шевченка вручається, згідно з Положенням, за «найвидатніші твори, які є вершинним духовним надбанням, збагачують історичну пам'ять народу, його національну свідомість і самобутність, спрямовані на державотворення й демократизацію українського суспільства».

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