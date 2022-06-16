Про що домовилися у Києві Зеленський і очільники країн ЄС? Що це дасть Україні?

Макрон та Шольц на руїнах Ірпеня

Очільники Франції, Німеччини, Італії та Румунії перебувають із візитом в України. Під звуки сирен повітряної тривоги Макрон, Шольц та Драгі відвідали місто Ірпінь під Києвом, яке постраждало під час окупації російськими військами.

Лідери країн ЄС зустрілися із президентом України Володимиром Зеленським, щоб виказати підтримку Україні.

До чого домовилися і що це дасть Україні?

Про це у програмі Свобода Live:

В України немає зброї і вона несе важкі втрати

В останні два тижні щоденні втрати України на Донбасі значно зросли — гинуть чи зазнають поранень до 1000 військових. Про це під час візиту до Вашингтона повідомив голова фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія. Про це повідомляє Axios.

Арахамія заявив, що Україна призвала до армії мільйон людей і має можливість набрати ще два мільйони, тому сили для продовження боротьби на Донбасі в України є.

Про ситуацію на фронті та прогнози щодо розвитку ситуації - дивіться у програмі Свобода Live: