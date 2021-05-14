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14 травня 2021, Київ 11:38
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«Агенти впливу» Татарова: хто і як обирає головного антикорупційного прокурора?

«Агенти впливу» Татарова: хто і як обирає головного антикорупційного прокурора?
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«Агенти впливу» Татарова: хто і як обирає головного антикорупційного прокурора?

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«Схеми» вирішили уважніше придивитися до конкурсу, де вже незабаром визначать голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Який стосунок до цього має заступник керівника Офісу президента Олег Татаров? Як деякі члени комісії допомагали боротися з корупцією президенту Януковичу та його оточенню? І хто претендує на посаду?

В Україні обирають керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – головного антикорупційного прокурора країни. Людину, яка здатна одним своїм рішенням або дати хід розслідуванню резонансних справ, або навпаки «поховати» їх.

«Схеми» вирішили уважніше придивитися до конкурсу, де вже незабаром визначать наступника Назара Холодницького. І тепер розповідають: який стосунок до цього має заступник керівника Офісу президента Олег Татаров? Як деякі члени комісії допомагали боротися з корупцією президенту Януковичу та його оточенню? І хто претендує на посаду нового головного українського прокурора з боротьби із корупцією? Розслідування Сергія Андрушка.

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