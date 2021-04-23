Вілла в Іспанії, маєтки під Києвом: що нардепи «забули» задекларувати і за ким сховали (СХЕМИ | №295)

Народні депутати зобов'язані щороку подавати майнові декларації до електронного реєстру НАЗК, вказавши там доходи і активи, які вони отримали чи придбали, або чого навпаки позбулись протягом попереднього року. Однак не всі парламентарі неухильно дотримуються цієї норми. Проаналізувавши масив депутатських декларацій за 2020 рік, «Схеми» виявили кількох народних обранців, у фінансовій звітності яких бракує певної інформації – що може становити корупційне правопорушення. Один з депутатів не вказав дружину, а разом з нею – численне елітне майно та бізнес; інший – фінансово не обґрунтував, яким чином йому вдалось покращити житлові умови столиці; ще один обранець приховав курортну віллу за кордоном, якою, як встановили журналісти, володіє роками. Усі ці нардепи з різних фракцій та груп, але їх об’єднує дещо спільне – вони голосували за пом’якшення покарання за неправду в деклараціях.

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