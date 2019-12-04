Скільки ж українців їздили у 2019 році відпочивати до анексованого Криму: звіти російської влади

У Криму з початку 2019 року відпочило понад сім мільйонів туристів, сказав в інтерв'ю ТАСС заступник голови російського парламенту Криму, постійний представник півострова при президенті Росії Георгій Мурадов. Він стверджує, що в Криму «побитий рекорд туристичного потоку за пострадянські роки».

Раніше в російському міністерстві курортів і туризму Криму повідомляли, що анексований півострів у 2018 році зустрів 6,8 мільйона туристів, що майже на третину більше показників 2017 року, а прогноз російської влади Криму на 2019-й склав 7,5 мільйона туристів.

При цьому на частку відпочивальників із материкової частини України в таких звітах припадає приблизно мільйон осіб. Про те, чи можна довіряти цим цифрам, і наскільки Крим зараз привабливий для туристів, йшлося в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Керівник «Асоціації індустрії гостинності України», ексміністр курортів і туризму Автономної Республіки Крим Олександр Лієв нагадує, що більшу частину туристичного потоку на півострів до анексії забезпечували українці, і наводить Крим.Реалії свої оцінки сезону 2019 року.

Українці потроху знаходять собі альтернативу Криму, хоч це і складно. Потік скоротився на 30 тисяч за літо

– Звісно, підбивати підсумки року ще зарано, попереду ще грудень. Зазвичай їх підбивають сезонно або за роками. Літній сезон ми вже обговорювали, і вийшло, що він був трохи гіршим за торішній: і щодо українського туристичного потоку, який все ж таки є, і щодо російського. Звісно, українці потроху знаходять собі альтернативу Криму, хоч це і складно.

Потік скоротився на 30 тисяч за літо ‒ це відомості Державної прикордонної служби про перетин адміністративного кордону. Методика дає нам можливість відокремити туристів від потоку людей, які їздять до Криму з іншими цілями. Є спеціальний коефіцієнт, який щотижня різний, це складно пояснити.

Грубо кажучи, дуже узагальнено, це 10% від пасажиропотоку. А реальні цифри всього туристичного потоку до Криму упродовж минулих трьох років складають 1,1-1,15 мільйона осіб, із яких мільйон ‒ росіяни і приблизно 100-150 тисяч ‒ громадяни України.

На початку жовтня «голова комітету з туризму, курортів і спорту російського парламенту Крим»у Олексій Черняк сказав РИА «Новости», що на півострів за вісім місяців «прибули 900 тисяч туристів з України». Наприкінці жовтня російський міністр курортів і туризму Криму Вадим Волченко, з посиланням на результати анкетування шести тисяч відпочивальників, повідомив, що лише 4% від загального туристичного потоку до Криму склали іноземці, з них 40% ‒ туристи з материкової частини України, яку російські чиновники на півострові вважають сусідньою країною. Тобто, всього 1,6% від загального потоку.

Таким чином, якщо брати за основу офіційний російський показник у сім мільйонів туристів, кількість тих, хто приїхав із материкової частини України, складе 112 тисяч, що набагато менше за 900 тисяч, про які говорив Черняк.

Олександр Лієв розмірковує про те, як у звітах російських чиновників і депутатів у Криму могло з'явитися таке значне розходження:

Володимиру Путіну взагалі не цікаві туристи, а Крим потрібний був для розміщення військових баз

– Я не думаю, що у них є мета інформувати когось про реальну статистику. У них немає навіть думки про те, що кримчанам потрібний туризм. Якби це було так, вони самі звільнили б Крим від російської окупації, повернули б його в міжнародне правове поле ‒ і туристи б з'явилися. Якщо російські чиновники намагаються відзвітувати перед президентом Володимиром Путіним, йому взагалі не цікаві туристи, а Крим потрібний був для розміщення військових баз. Черняк і Волченко намагаються вистрибнути один поперед іншого й перед своїм керівництвом ‒ може, їм дадуть додаткову медальку. А реальні цифри порахувати не так складно. Перед початком сезону той же Волченко доповідав, причому вже чітко, про кількість готелів і санаторіїв, які працюють: вона скоротилася в Криму майже на третину, а весь тіньовий блок ‒ міні-готелі й тому подібне ‒ російська влада закриває, забороняє.

На думку Олександра Лієва, навіть відкриття Керченського мосту не робить Крим доступнішим для росіян.

Навіщо оминати Сочі, де відмінна інфраструктура, де збудували величезні комплекси під Олімпіаду, де дешевше ніж у Криму?

– Навіщо оминати Сочі, де відмінна інфраструктура, де збудували величезні комплекси під Олімпіаду, де дешевше ніж у Криму? Навіщо їхати туди, де всього цього немає, а ще набережною ходять військові та лякають «українськими терористами»? Окрім того, міст фактично скасував пільги на авіасполучення. Раніше уряд Росії дотувала цей напрямок, і квитки були дешевші, а зараз подорожчали на 24%. Це помітне підвищення, яке призвело до скорочення авіапотоку. Цікаво, що в підсумку кримські санаторії непогано завантажені, вони постраждали найменше. Просто півострів має унікальні лікувальні властивості, замінити які вкрай важко. Навіть українці, які їдуть до Криму, обирають ці оздоровниці. А загалом для туризму важливі логістика, ціна, якість сервісу та якість самого продукту, а також безпека.

Головний редактор українського порталу «Новини турбізнесу» Тетяна Козлова стверджує, що зараз немає причин масово їздити на відпочинок до Криму з материкової частини України.

Раніше не було безвіза, не було окупації, і можна було махнути в Крим на довгі вихідні

– З отриманням безвізу громадяни країни стали активно літати в різні європейські країни, а не лише традиційні Туреччину, у Єгипет, на Кіпр, тому що є дуже багато чартерів, лоу-костів, потік збільшується. Що стосується Криму, то я можу спиратися на інформацію своїх знайомих, у яких на півострові залишилися будинки та родичі.

Одна дівчинка написала, що навіть жодного разу не купалася в морі, поки була у рідні, тому що їй не хочеться «купатися в фекальних стоках». Пляжний сервіс, море та сонечко ‒ це єдине, що може спонукати людину поїхати в подібне місце, але у Криму цього немає.

Найкрасивіший південний берег Криму обнесений парканами, Батилиман забудовується, в Алупці пляжів немає через те, що не ремонтують берегоукріплювальні споруди. Привабливість нульова. Раніше не було безвізу, не було окупації, і можна було «махнути» в Крим на довгі вихідні. Ось чому було багато українців на півострові.

Голова громадської організації «Курортний Крим», творець сайту kurortexpert.com Олександр Бурдонов також вказує на суттєві суперечності в підрахунках кількості туристів до і після анексії півострова.

‒ Наприкінці 2013 року Кримстат давав відомості, що кожен рік упродовж декількох років у колективних засобах розміщення відпочивало 750-800 тисяч туристів. Ми щорічно опитували людей, і в пік сезону виявляли співвідношення тих, хто відпочиває в санаторіях, і хто зупинився у приватників. З 1999 року воно було приблизно 20% на 80%. Одномоментна ємність колективних засобів розміщення була 150 тисяч, у результаті отримуємо 800 тисяч туристів, які одномоментно відпочивають у пік сезону. Це підтверджує трафік потягів ‒ 50 тисяч на добу. А сьогодні нам дають статистику у 2014-2016 роках: або 50% в приватному секторі, або 70% в приватному секторі. Так почекайте: співвідношення один до чотирьох чи один до одного?

Олександр Бурдонов пропонує застосовувати комплексний підхід ‒ наприклад, враховувати, що турист привозить із собою гроші, споживає товари та послуги в місці перебування та залишає за собою сміття. На думку голови громадської організації «Курортний Крим», перехресне зіставлення відомостей із різних джерел могло б дати реалістичнішу картину курортного сезону в Криму, однак російська влада традиційно спирається на методики, пов'язані з підрахунком тих, хто прибув через міст або через аеропорт.

(Текст підготував Владислав Ленцев)

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