Голова Держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що «націоналізм, утиск малих народів може привести до виходу зі складу України низки областей». Таку заяву російський політик зробив після того, як на засіданні Форуму ООН з прав людини представники української делегації зірвали виступ «представників Криму» у складі російської делегації. Що може означати «демарш Володіна» – з'ясовували Крим. Реалії.

«Відділенням кількох областей» пригрозив Україні спікер Державної думи Росії В'ячеслав Володін.

«Націоналізм, утиск малих народів може привести до виходу зі складу України ряду областей. Це потрібно розуміти владі України і не допускати порушення прав і свобод етнічних груп, що проживають на території країни», – процитував Володіна сайт Держдуми Росії.

На думку спікера російської Держдуми, в Україні «постійно порушуються права нацменшин (до яких він відніс росіян, угорців і поляків, - ред.), у той час як Київ вводить українську мову як єдину державну».

Український юрист-міжнародник, експредставник президента України в АРК Борис Бабін вважає, що заява Володіна ‒ це наслідок зірваного виступу предаствників окупаційної влади Криму на Форуму ООН.

Володіну дали «по шапці» за такий явний і кричущий провал

– Думаю, що пан Володін нервує через те, що ретельно підготовлена провокація за участі «формального підлеглого» Руслана Бальбека (депутат російської Держдуми від Криму ‒ ред.) не вдалася. Володіну дали «по шапці» за такий явний і кричущий провал.

Ця спецоперація для росіян дуже важлива не тільки для пропаганди. Не забувайте, що йдеться про позов щодо расової дискримінації, який перебуває на розгляді Міжнародного суду ООН.

У цьому позові Україна якраз розповідає Міжнародному суду про кримських татар та етнічних українців. Основне завдання росіян на всіх міжнародних майданчиках намагатися збрехати, що ніякої дискримінації немає. Не випадково туди везуть саме кримських татар і фейкові українські громадські об'єднання.

Бабін додав, що спікер російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков тепер намагається нівелювати висловлювання Володіна.

Виступ спікера яскраво ілюстрував шовіністичну політику Росії

– Цей нервовий зрив, який ми бачили від спікера Держдуми, мав подальші наслідки. Сам виступ спікера яскраво ілюстрував шовіністичну політику Росії, що і призвело до того, що він фактично був анульований заявою пана Пєскова. Він був змушений оголосити, що Володін висловив свою оцінну, суб'єктивну думку... А їм із таким порядком денним їхати до Парижа домовлятися... Навряд чи Меркель і Макрон зможуть пояснити своїм виборцям, чому вони змушені сидіти за одним столом із російським режимом. Тому вони (влада Росії ‒ КР) намагаються врятувати своє обличчя.

Російський політичний аналітик, голова правління російської Експертної групи «Сова» Михайло Савва вважає, що подібних висловлювань від Володіна очікувати більше не варто.

Очевидно, що Володін більше цю тему не розвиватиме

– Потрібно враховувати, що Володін став спікером Держдуми після виборів 2016 року. Перед ним стояло одне з головних завдань ‒ послабити залежність Держдуми від уряду. Йдеться про те, щоб позбутися впливу виконавчої влади. Ніхто не ставить питання про те, що Держдума раптом буде незалежна від Путіна... Володін, загалом, впорався з цим завданням. Він підняв статус Держдуми та її вплив. Він продовжує йти в наступ, промацуючи нові можливості. Заявляє, щоб зрозуміти, куди ще можна поширити свій вплив. Це було промацування, яке, цілком очевидно, ні до чого не привело. Пєсков вказав Володіну на його місце. Очевидно, що Володін більше цю тему не розвиватиме.

Політолог, виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда вказує на те, що Києву варто швидше реагувати на подібні заяви російських чиновників.

Треба було відповідати швидше

– Думаю, те, що українська влада понад 30 годин підшукувала слова, щоб відповісти пану Володіну ‒ це погано. Треба було відповідати швидше. Йому відповів пан Бабін, який не є формальним представником влади, відповів пан Аваков (міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков ‒ КР) і пан Кулеба (віцепрем'єр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба ‒ КР), врешті-решт, відповів і заступник міністра закордонних справ Василь Боднар. Але потрібна була одна відповідь нашого парламентаря, треба було знайти його серед представників партії влади.

Речник МЗС України Катерина Зеленко вважає, що такими заявами Росія намагається приховати порушення в окупованому Криму.

Ми можемо тільки сказати, що очевидною є спроба Росії розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні

– Це чергова маніпулятивна заява. Її тон, провокаційний характер свідчить про те, що Росія продовжує гібридну агресію проти нашої країни. Використовуючи цього разу національне питання в Україні. Ми можемо тільки сказати, що очевидною є спроба Росії розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні. Ми завжди з подивом сприймаємо поділ на великі та малі народи, до чого схиляється в цьому випадку російський представник. Це не що інше, як спроба приховати за димовою завісою злочини, які здійснює російська окупаційна влада в Криму.

Тим часом, В'ячеслав Володін звинуватив керівництво України в порушенні прав росіян, угорців та поляків. Він навів як приклад анексований Крим, де, за його словами, російська влада «закріпила три державні мови ‒ російську, українську та кримськотатарську».

Координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зазначає, що російська влада в Криму тільки декларує три державні мови на півострові.

– У сфері освіти це лише формальна заява. Наприклад, єдина, як називає її окупаційна влада, українська школа: там викладання проводиться російською мовою. Навіть усі таблички на вході висять лише російською мовою. Тому всі ці заяви ‒ всього лише фікція окупаційної та російської влади.

На заяву спікера Держдуми Росії з гумором відреагував віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

«Володін загрожує виходом областей зі складу України. Змушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде. Зате готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного врядування, впровадження європейських стандартів життя», – написав віцепрем'єр у твітері.

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