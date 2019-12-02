Росія: Путін дозволив силовикам збивати дрони і заборонив продавати техніку без російського ПЗ

Президент Росії Володимир Путін підписав у понеділок закон про право співробітників силових відомств збивати безпілотники та про установку на ґаджетах, які продають на території цієї країни, російського програмного забезпечення. Про це повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Перший документ дозволяє співробітникам Федеральної служби безпеки, Федеральної служби охорони, Міністерства внутрішніх справ та Служби зовнішньої розвідки Росії, а також росгвардійцям та працівникам Федеральної служби виконання покарань знищувати дрони в разі, якщо вони становлять загрозу для життя, здоров’я чи майна громадян.

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Другий підписаний президентом Росії закон передбачає, що уряд Росії має визначити закритий перелік пристроїв, на які в обов’язковому порядку повинні встановлювати російське програмне забезпечення. Але до цього списку точно входитимуть смартфони, комп’ютери, телевізори з функцією «смарт-ТБ».

Закон про право силовиків збивати безпілотники Державна дума Росії схвалила після масових опозиційних акцій у центрі Москви, які тривали влітку 2019 року. Тоді співробітники силових відомств неодноразово збивали дрони, якими користувалися учасники мітингів, щоб фільмувати події.

Закон про встановлення російського ПЗ на ґаджети, за задумом його авторів (серед них – представники усіх чотирьох фракцій Думи), має «сприяти розвитку російських ІТ-компаній і поставити їх у рівне висококонкурентне середовище із закордонними корпораціями», а також спрямований на «захист прав російських споживачів».

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Згодом проти закону виступили представники асоціації виробників електроніки РАТЕК, до якої входять профільні компанії на кшталт Apple та Samsung. Компанії заявляли, що цей документ призведе до зайвих витрат та «виходу з ринку виробників із закритими операційними системами».

Також представники РАТЕК зазначали, що деякі компанії не зможуть виконати вимоги нового закону. Наприклад, на операційній системі ґаджетів Apple не передбачено встановлення стороннього софту.

Обидва закони набудуть чинності з 1 липня 2020 року.