Спорт за тиждень: «золоті» гімнасти та 5 перемог українців на євроарені

Путівки до євровесни, історичні перемоги спортивних гімнастів та чергові нагороди у зимових видах спорту – Радіо Свобода традиційно зібрало головні перемоги українців на спортивній арені за тиждень.

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики

Українські спортивні гімнасти переписали історію на континентальній першості. «Синьо-жовті» виступали без лідера Олега Верняєва, проте це не завадило вибороти 15 нагород серед чоловіків та юніорів, а також вперше стати чемпіонами Європи у командному багатоборстві. Щоправда, на змаганнях не виступали команди Франції, Росії, Німеччини, Греції та Великої Британії.



Ігор Радівілов завоював «золото» в опорному стрибку, набравши 14.733 бала, випередивши білоруса Єгора Шарамкова на 0,033 бала. Артем Долгопят з Ізралю став бронзовим призером. Для Радівілова це друга нагорода вищого гатунку на чемпіонаті Європи в його кар'єрі, у 2013 він був першим у вправах на кільцях. Цього року на кільцях став третім.

Петро Пахнюк виборов «срібло» на паралельних брусах. Його результат 14.766. Найкращим був Ферхат Арікан із Туреччини.

Крім того, Україна стала найкращою у командному багатоборстві, випередивши Туреччину у понад чотири бали та Угорщину (різниця майже дев’ять балів). Це перше «золото» української збірної в цій дисципліні. Востаннє Україна вигравала медаль у командному багатоборстві у 2014 році, тоді це була «бронза».

Феєричним був виступ і серед юніорів. На рахунку українського молодого складу 11 нагород. Ілля Ковтун, Володимир Костюк, Радомир Стельмах, Іван Севрук та Микита Мельников стали переможцями командного багатоборства.



Також Ілля Ковтун виборов ще 4 індивідуальні нагороди – у вправах на коні, на кільцях («срібло» в активі ще одного українця Володимира Костюка), паралельних брусах (другим був українець Микита Мельников), а також в індивідуальному багатоборстві (тут поруч на п'єдесталі знову був Володимир Костюк). Друге місце Ілля Ковтун посів у опорних стрибках. Крім того, Іван Севрук виборов «срібло» у вільних вправах, а Володимир Костюк став бронзовим призером у вправах на перекладині.

Жіноча Ліга чемпіонів та «Житлобуд»-2

Три перемоги з трьох можливих. Так впевнено крокує у жіночій Лізі чемпіонів харківський «Житлобуд-2». Харків'янки – дебютантки євротурніру в рамках 1/16 зустрічалися з досвідченим чемпіоном Казахстану – «БІІК-Казигурт», за спиною якого вже вісім сезонів у жіночій Лізі чемпіонів, із них тричі пробивався до 1/8.



Рахунок в матчі відкрили господарки: на 30-й хвилині Ія Андрущак навісила м’яч у воротарський майданчик, голкіпер казахської команди невдало вибила м’яча кулаком, проте Анастасія Філенко зльоту увігнала його під поперечину – 1:0.

На початку другого тайму «БІІК-Казигурт» завдяки влучному прострілу Конеллі зрівняв рахунок. Проте за 9 хвилин до кінця матчу Вероніка Андрухів зі штрафного пробила у дальню праву «дев’ятку» – 2:1.

«Житлобуд-2» святкує вже третю перемогу в сезоні жіночої Ліги чемпіонів: у першому кваліфікаційному раунді українки розгромили вірменський «Алашкерт» – 9:0, у другому – обіграли боснійську коменду «Сараєво-2000» з рахунком 2:0.

16 грудня у Казахстані відбудеться матч-відповідь, де і розіграють «путівку» до 1/8 фіналу жіночої Ліги чемпіонів.

Гандбольна Ліга чемпіонів та «Мотор»

Четверта перемога поспіль та ще вища сходинка у турнірній таблиці. Запорізький «Мотор» у матчі проти французького «Нанта» не був фаворитом. Хоча клуби вже зустрічалися чотири рази й загалом розписали мирову – дві перемоги французів, дві перемоги українців. Цього разу запоріжці швидко вирвалися вперед, проте «Нант» зміг загальмувати українців і перехопити ініціативу. До кінця першого тайму команди зрівняли рахунок 18:18.

У другій половині боротьба була не менш напруженою, боролися за кожне очко. І все ж з мінімальною перевагою, але «Мотор» святкував перемогу – 32:31. Найрезультативнішим став В'ячеслав Бохан – 7 голів.



А голкіпер «Мотора» Іван Мароз став MVP десятого туру гандбольної Ліги чемпіонів. На його рахунку 13 відбитих кидків та 1 гол у ворота суперника.

У турнірній таблиці український клуб випередив чемпіона Німеччини «Кіль», піднявшись на четверте місце. Нагадаємо, що до плей-офф виходять 6 найкращих команд групи.

Кубок ЄГФ та «Донбас»

Ще один представник України на гандбольній євроарені – «Донбас» – вже пробився до 1/8 фіналу Європейського Кубка ЄГФ. Суперник українців турецький «Атнатліяспор» знявся з турніру через виявлені в команді випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Тож «Донбас» автоматично проходить до наступного раунду. Матчі цієї стадії заплановані на 13 та 20 лютого 2021 року.

Ліга чемпіонів: «Шахтар» та «Динамо»

Обидва українські клуби виступатимуть навесні в Лізі Європи. Київське «Динамо» виграло в угорського «Ференцвароша» у шостому турі Ліги чемпіонів – на 60-й хвилині після навісу зі штрафного у виконанні Карлоса де Пени головою забив Денис Попов. Тож «Динамо» набрало 4 очки й здобуло право продовжити виступи в плейоф Ліги Європи.

Донецький «Шахтар» зіграв внічию з міланським «Інтером». Рахунок на табло 0:0. «Реал» виграв групу з 10 очками, за ним ідуть «Боруссія» та «Шахтар» із восьми очками. Оскільки німці двічі обіграли «Шахтар» в очних зустрічах (0:6, 4:0), у плей-оф Ліги чемпіонів гратиме саме «Боруссія».

Кубок виклику та «Епіцентр Подоляни»

На жаль, для українських клубів завершується євроказка у волейболі. Останній представник «синьо-жовтих», дебютант Кубку Виклику «Епіцентр Подоляни» поступився у чвертьфіналі чеській «Празі» – 0:3. Щоправда, 8 грудня, на характері городяни здолали естонську «Саарему» – 3:2.

Ліга Європи та «Зоря»

Луганська «Зоря» поразкою португальській «Бразі» завершила участь у груповому турнірі Ліги Європи. Матч завершився із рахунком 0:2. На 61-й хвилині автогол записав до свого пасиву захисник луганського клубу Жоель Абу Ханна, а на 67-й хвилині, вийшовши на заміну, відзначився Рікарду Хорта.



«Лестер» і «Брага» набрали по 13 очок і продовжать виступи в плейоф Ліги Європи, «Зоря» із 6 очками стала третьою, АЕК із 3 балами – останнім.

Кубок Європи з лижної акробатики

У фінській Руці відбулися два етапи Кубка Європи з лижної акробатики, де українці вибороли дві нагороди. Анастасія Новосад стала другою на першому етапі, набравши 85,05 бали. «Золото» виборола канадська спортсменка Маріон Тенут із результатом 87,77.

Для Новосад це «срібло» вже дев’яте в спортивній кар'єрі на етапах Кубка Європи.

На другому етапі на п’єдестал піднявся Дмитро Котовський, маючи в своєму активі 112,83 бала. Тріумфував норвежець Ное Рот, другим став білоруський спортсмен – Дмитро Мазуркевич.

Для 19-річного українця це друга медаль в кар'єрі на етапах Кубка Європи.

Міжнародний турнір із фігурного катання

Українські фігуристи виграли чотири нагороди міжнародного турніру Winter Star, який завершився у Мінську (Білорусь). У змаганнях серед дорослих танцюристів перемогу святкували Дар’я Попова та Володимир Беліков, які набрали 174,03 бала.



Серед юніорів Україна також виборола «золото», але в одиночному катанні: 14-річний Вадим Новіков був першим і в короткій (48,28) і в довільній (95,24) програмі. У підсумку – 143,52 бала.

У танцях на льоду першими стали російські фігуристи Єлізавета Шічіна та Гордей Хубулов, а «срібло» та «бронза» в активі «синьо-жовтих» – Марії Пінчук та Микити Погорєлова і Ліки Бондар та Артема Коваля.

Чемпіонат Європи з тхеквондо

Український тхеквондист Владислав Бондар став бронзовим призером на чемпіонаті Європи з тхеквондо в олімпійських категоріях. Українець виступає в категорії понад 80 кг. «Золото» в цій дисципліні виграв серб Махді Ходабахш, «срібло» дісталося македонцеві Деяну Гергієвському. Крім українця, «бронзу» отримав також іспанець Даніель Рос.

Кубок світу з греко-римської боротьби

Cемен Новіков здобув першу нагороду для України на Кубку світу з греко-римської боротьби. Українець, який виступає у ваговій категорії до 87 кг, у малому фіналі за «бронзу» впевнено переміг Хоссейна Ахмада Нурі з Ірану – 12:4.



У кроці від нагороди залишилися Артур Політаєв (67 кг), Максим Євтушенко (72 кг) та Ясаф Зейналов (77 кг).

Бокс та пояси WBC Asia

Непереможний Владислав Сіренко у зустрічі проти іншого українця Костянтина Довбищенка рішенням суддів виборов свою 16-у перемогу на профринзі – 97:94, 96:95, 98:93. Переможець десятираундового бою поєдинку отримав пояс WBC Asia.

В інших зустрічах вечора боксу: