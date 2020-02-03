Cпорт за тиждень: Магучіх, Шелестюк та «Матч зірок»

Повернення непереможного боксера, черговий світовий рекорд в легкій атлетці, перемога легіонерів – останній тиждень січня видався неперевершеним для українських спортсменів. Чи чекати на переможну естафету вже у лютому? Побачимо вже найближчим часом. А поки що у традиційному спортивному тижневику згадаємо, хто зі спортсменів вражав у ці 7 днів.

Магучіх встановила світовий рекорд

У Німеччині сенсацією завершився легкоатлетичний турнір. Ярослава Магучіх тріумфувала у стрибках у висоту, підкоривши планку 2,02 метра. Цей результат став новим світовим рекордом у приміщенні серед спортсменок віком до 20 років. Інша українка Юлія Левченко стала другою з результатом 1,99 метра. Ще одна нагорода у «синьо-жовтих» в активі Марини Бех-Романчук, яка виграла змагання у стрибках в довжину.

Неочікувана поразка лідера

«Київ-Баскет» зазнав першої поразки у другому груповому раунді Кубка Європи ФІБА. Команда Айнарса Багатскіса, яка лідирувала у квартеті, неочікувано не знайшла підходу до аутсайдера – угорського «Кьорменда» (96:74).

Проте після п’яти турів кияни залишається на першій позиції у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 9 очок. Раніше «Київ-Баскет» достроково виборов «путівку» до плей-оф. Проте 5 лютого у матчі проти латвійського «Вентспілса» вирішиться з якого місця кияни виходять з групи, тож автоматично стане відомо, хто буде суперником у наступному етапі.

Перемога юного тенісиста

Олександр Пономар виграв на престижному юнацькому турнірі у віковій категорії 14 років і молодші Les Petits As, який завершився у французькому. За трофей українець боровся зі швейцарцем Янісом Раффаелем Сімменом, та виграв у двох сетах – 6:4, 6:1. І це перший український чоловічий титул на найпрестижніших змаганнях для 14-річних учасників. До цього часу святкувала перемогу у 2016 році Марта Костюк, фіналісткою через рік ставала Дар’я Лопатецька, а ось юнаки до Пономаря ще не вигравали.

Український футзал без чемпіонату світу

Триває елітраунд відбору чемпіонату світу з футзалу. Українська команда провела два матчі, в яких зазнала поразок. Спочатку «синьо-жовті» поступилися команді із Сербії (2:5), а потім не змогли впоратися із іспанською командою – 1:3. Тож українці втратили шанс кваліфікуватися на світову першість. За регламентом, переможці групового раунду виходять напряму на світову першість, а команди, які посіли друге місце у квартеті зіграють в плей-офі, де боротимуться ще за дві путівки на мундіаль. Наразі, Україна посідає четверте місце, не набравши жодного очка. Наступний матч за участю українців відбудеться 4 лютого проти команди Франції.

Повернення непереможного боксера

Бронзовий призер Олімпіади в Лондоні, професійний боксер Тарас Шелестюк повернувся у ринг після одинадцятимісячної перерви. Українець провів десятираундовий бій проти аргентинця Луїса Альберто Верона, який завершився перемогою Шелестюка за одноголосним рішенням суддів. Це вже 18 професійний бій бронзового призера Лондона-2012. Усі зустрічі Шелестюк завершував перемогою, 10 з них – достроково.

«Легіонери» святкують п’яту перемогу

У Києві вже вдесяте відбулося баскетбольне шоу – «Матч зірок». «Зірки України» програли «Зіркам Легіону» з рахунком 119:126. І це вже п’ята перемога «іноземної» збірної за всі роки проведення такого шоу.

Найкращим гравцем матчу було визнано легіонера та захисника БК «Дніпро» Генрі Дугата, який забив 14 очок та має у своєму активі 8 підбирань та 9 передач.

У традиційних конкурсах перемогли: у «триочкових» – Максим Пустозвонов («Київ-Баскет»), слем-данки – Павло Крутоус («Київ-Баскет»), «майстерності» – Максим Луценко («Миколаїв»)

Каратистка – найкраща спортсменка січня

Анжеліку Терлюгу визнали найкращою спортсменкою України за підсумками січня 2020 року. Про це повідомляє офіційний сайт НОК України. У минулому місяці українська каратистка здобула «золото» на турнірі Karate1 Serie A в Чилі, а також стала другою в Парижі на змаганнях Karate1 Premier League. Це рейтингові змагання, які додають до скарбнички спортсмена необхідні очки, які вплинуть на здобуття ліцензії на Олімпійські ігри в Токіо.

«Золотий» Кубок світу

Важкоатлетка Ірина Деха стала першою на Кубку світу, який відбувся в італійському Римі. Українка показала 106 кг у ривку та 130 кг у поштовху. Для Дехи – це перше досягнення на світовому рівні. У 2016 році українка стала чемпіонкою Європи, а на світовій першості у 2019 році Деха втратила «бронзу», бо була важче суперниці на 150 грамів при однакових результатах.

Також в активі українських важкоатлетів на Кубку світу ще три нагороди – «золото» Дмитра Чумака та срібні нагороди Каміли Конотоп і Анастасії Лисенко.

«Рівне» вперше виграє Кубок України

Визначився володар Кубка України з баскетболу серед жінок. У фінальному матчі БК «Рівне» переграв «Чайку» з Бердянська – 68:75 (24:21, 20:17, 8:16, 16:21). Найрезультативнішим гравцем стала лідер рівнянок Вікторія Шматова, яка набрала 32 очка, а також має в своєму активі 5 підбирань та 6 передач. Найкращим форвардом визнали гравчиню «Чайки» Олександру Радулович, а найкращою центровою її колегу по команді – Євгенію Мбайє.

Вболівайте за українських спортсменів та читайте останні новини зі світу спорту на сайті Радіо Свобода, а також на нашому спортивному телеграм-каналі