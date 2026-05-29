Старобільськ: що відомо? Як Росія використовує ситуацію для виправдання ударів по Україні

Старобільськ на Радбезі ООН Як використовують удар по Старобільську? Радбез ООН, звинувачення РФ, люди в окупації

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому ескалації російських атак на цивільне населення України, вказав на те, що версія Росії щодо удару ЗСУ по окупованому Старобільську «розвалюється під вагою власних суперечностей». Про це повідомив власкор Укрінформу в Нью-Йорку.

Мельник нагадав, що коли Росія скликала екстрене засідання Радбезу ООН по Старобільську 22 травня, то постпред РФ при ООН Небензя говорив про «86 студентів віком від 14 до 18 років», «дітей, які спали» і «навмисне вбивство неповнолітніх».

Але вже наступного дня МЗС РФ оприлюднило імена 21-го загиблого і усі особи у цьому переліку виявилися повнолітніми.

«Кожен названий – дорослий… Жодної дитини», – наголосив Мельник і додав: «Це демонструє готовність Москви експлуатувати права дітей і зловживати інституціями ООН в інтересах своєї пропаганди».

«Ми бачимо чергову спробу дезінформаційної машини пана Путіна вигадати та сконструювати новий наратив про себе як про «жертву» – через суміш брехні, маніпуляцій і навмисних викривлень..., щоб виправдати подальшу агресію проти України», – сказав постійний представник України в ООН.

Збройні сили України ніколи свідомо не атакують цивільних, а завдають удари виключно по законних військових цілях відповідно до міжнародного гуманітарного права, наголосив Мельник.

Що кажуть у ЗСУ?

Генштаб ЗСУ відкинув звинувачення посадовців Росії у завданні ударів по об’єктах цивільної інфраструктури, назвав це маніпуляціями.

Генштаб заявив, що ціллю удару, завданого в районі окупованого Старобільська на Луганщині, був не коледж Луганського державного педагогічного університету, а штаб одного з провідних дронових російських підрозділів.

«У ніч на 22 травня уражено низку об’єктів російського агресора, серед яких нафтопереробний завод, склади боєприпасів, засоби ППО, пункти управління та жива сила противника, зокрема і один зі штабів підрозділу «Рубікон» у районі міста Старобільськ», – ідеться в повідомленні Генерального штабу, оприлюдненому ввечері 22 травня.

Видання «Реальна газета» оприлюднило публікацію з іменами загиблих, втім користувачі соцмереж розкритикували авторів.

Що ж насправді відомо?

Як Росія використовує удар у Старобільську?

Що не так із комунікацією?

Як живуть українські люди в окупованих Росією містах?

На окупованих територіях Росія залучає тисячі молодих людей до військової підготовки, але це не означає, що всі вони стають військовими чи операторами дронів. Про це заявила журналістка «Реальної газети» Олена Фетісова у «Свободі Live»:

«Тобто що, тепер ці три тисячі молодих людей в окупації мають стати військовими цілями? Їх тепер можна вбити?», – сказала Фетісова.

Натомість ветеран російсько-української війни та керівник Центру БПЛА «Крук» Віктор Таран каже, що багато вихідців з окупації вже воюють на боці Росії і вбивають українців:

«На Луганщині – це перший і другий корпуси. Це люди, які мали українські паспорти, потім поміняли їх на «ЛНР» чи «ДНР» і зараз з нами воюють. Я скажу більше: так як воюють вони не навіть росіяни. Вони набагато жорстокіші. Це правда»