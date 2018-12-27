Росія звинувачує Україну в підтримці ультраправих (cвітова преса)

Анна Романдаш

Кремль поширює неправдиву інформацію, що в Києві діють групи ультраправих радикалів зі США та України – про це стаття Newsweek. Росія тестує нову ракету аби налякати Європу – пишуть у EUobserver. Відому картину, яку викрали з України ще у Другу світову, повернуть додому зі США – йде мова у статті CNN.

Російські урядовці заявляють що президент України Петро Порошенко підтримує ультраправих у той час як Вашингтон це ігнорує – пише оглядачка американського журналу Newsweek.

«Водночас, аналітики зазначають, що коментарі [російської сторони] неправдиві та збігаються зі спробами Кремля поширити дезінформацію», – додає вона.

У статті йдеться про те, як представники Ради Безпеки Росії говорять про табори, де тренуються радикальні організації з України та США. За словами російських політиків, учасників цих груп можуть відправити на Донбас аби спровокувати ескалацію конфлікту. Росіяни додають – радикали користуються нацистською символікою, отримують допомогу зі США та підтримку Києва, і є русофобами.

«Утім, багато експертів кажуть, що не Україна, а Росія планує атаку [на Донбасі], і вони додають, що російські звинувачення – це спроба виправдати будь-які військові дії, які Москва запланувала», – пояснює журналістка. Вона продовжує – праві сили справді активізувалися в Україні на початку 2018 року, але «російська державна пропаганда намагається зобразити ці угрупування набагато впливовішими, ніж вони є насправді». Наприклад, це вже не вперше Росія звинувачує українську владу у підтримці радикалів. У жовтні, Рада Безпеки Росії безпідставно заявляла, що Київ співпрацював із місцевими ультраправими та терористами Ісламської Держави аби вчинити теракт у Росії.

За словами журналістки, ультраправі угрупування в Україні мають невелику кількість членів, а їхній вплив на політику в країні – мінімальний. Оглядачка цитує Максима Еріставі із американського аналітичного центру Atlantic Council. Той говорить, що українські ультраправі мають зв’язки із ультраправими у США, однак вони незначні. «Є більше доказів великої співпраці та зв’язків між американськими та російськими ультраправими, ніж між українськими та американськими групами. Українські ультраправі більше співпрацюють із європейськими угрупуваннями», – додає він.

На думку експерта, «Президент Порошенко – останній серед політичних та урядових еліт в Україні хто має будь-які зв’язки з ультраправими», однак є впливові політики, які мають значні зв’язки із цими групами – наприклад, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Оглядачка цитує Джона Гербста, посла США в Україні (2003-2006 роки), який заперечує зв’язок між Порошенком та радикалами та присутність ультраправих сил у Верховній Раді. «Пропаганда Кремля наголошує на українському «фашизмі», але в порівнянні з більшістю європейських країн, правий екстремізм доволі слабкий в Україні», – підсумовує він.

Росія протестувала нову гіперзвукову ракету, яка може завдати ядерного удару будь-де в Європі – на цьому зосередилися у брюссельській газеті EUobserver. Журналіст пише – президент Росії Володимир Путін назвав ракету «новорічним подарунком» для росіян.

За словами оглядача, Москва має довгу історію випробувань та розробок різних ракет, але увага до них зросла після того, як вона атакувала схід України. Він пояснює: наголос на новій ракеті – це спроба стримати НАТО, чиї військові сили більші, ніж у Росії. У такий спосіб, Росія презентує себе як «бабая», який здатний залякати новою зброєю аби знеохотити Захід підтримувати Україну.

«Ризик протистояння між НАТО та Росією виник під час російської кампанії цькування сил НАТО у Балтійському морі, куди НАТО нещодавно відправив чотири міжнародні батальйони аби показати свою готовність відповісти на потенційну російську агресію», – пише журналіст. Він додає – загроза ескалації також підвищилася після подій в Керченській протоці, коли Росія захопила українських моряків та кораблі.

Оглядач посилається на Майкла Кофмана, військового аналітика із Woodrow Wilson International Centre. На його думку, Росія спробує посилити конфлікт на сході України в січні або лютому, після святкового затишшя. «Москва спробує поранити Україну при першій можливості», – підсумовує він.

Відома картина, яку викрали з України ще у Другу світову, знайшлася в США, і її повернуть додому – про це стаття американського телеканалу CNN. За словами журналістів, повернення артефакту – демонстрація дружби між США та Україною.

Картина Михайла Паніна «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною» опинилася в американському штаті Коннектикут після того, як її викрали під час Другої світової війни. Коли власники картини дізналися її справжнє походження, то погодилися повернути в Україну.

Оглядач пише – американська сторона була рада, що знайшла картину та може відправити її назад. «Мародерство культурної спадщини під час Другої світової було трагічним, і ми раді, що можемо допомогти у поверненні таких об’єктів до законних власників», – заявила в коментарі телеканалу Джессі Ліу, окружний прокурор.

Українське посольство висловило свою подяку американській родині, яка вирішила повернути картину коли дізналася про її справжнє походження. За словами посла України в США Валерія Чалого, це – «яскраве підтвердження дружби між українцями та американцями», а також перший приклад успішної співпраці між двома країнами у поверненні викрадених артефактів.

Американська пара, яка повернула картину, відмовилася від будь-яких прав на неї. У коментарі, вони висловили сподівання, що українці будуть раді поверненню втраченого об’єкту. «Було б чудово відвідати Україну та подивитися на картину у музеї», – підсумували вони.