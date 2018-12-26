У Кремлі заявили про успішні випробування ракетної системи з гіперзвуковим блоком

У Кремлі заявили про успішні випробування нового ракетного комплексу «Авангард» із гіперзвуковим бойовим блоком.

За повідомленням, президент Росії Володимир Путін спостерігав за випробуванням із контрольної кімнати в Міністерстві оборони в Москві. Після цього він заявив, що це «чудовий новорічний подарунок для народу».

У прес-службі Кремля повідомили, що ракета була запущена з Оренбурзької області і вразила умовну ціль в Камчатському краї.

«Авангард» невразливий до перехоплення будь-якими наявними і майбутніми засобами протиракетної оборони потенційного супротивника», – сказав Путін.

Він також сказав, що ракету почнуть експлуатувати наступного року.

Читайте також: Нові ракети Путіна. Немає жодних доказів, що їх навіть розробили – екс-високопосадовець Пентагону

Минулого тижня Путін, виступаючи на підсумковій колегії Міністерства оборони Росії, заявив, що нові російські ядерні ракети «змусять задуматися тих, хто звик до мілітаристської й агресивної риторики».

Тоді ж російський президент заявив, що міжконтинентальна балістична ракета «Сармат» пройшла успішні випробування, а новий гіперзвукової ракетний комплекс «Авангард» вже випускається серійно.

У жовтні на форумі в Сочі Путін заявив, що Росія не боїться конфлікту з іншими країнами, оскільки її армія оснащена новітньою зброєю. За його словами, Росія не буде першою завдати ядерний удар, але готова завдати його у відповідь.