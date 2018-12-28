Росія збудувала паркан із колючим дротом між Кримом і Херсонщиною (світова преса)

Анна Романдаш

Огорожа довжиною у 60 кілометрів ізолює анексований півострів від решти України – пишуть у BBC. Села біля зони бойових дій під великою загрозою від мін – про це стаття у The Economic Times. Євросоюзові складно зупинити Північний потік-2 в обхід України, бо будівництво вже почалося – йдеться у матеріалі Reuters.

Паркан з’явився на кордоні між окупованим Кримом та материковою Україною – про це пише британськиа BBC. Висока огорожа розділяє півострів та шматок Херсонської області. Журналісти пишуть – високий паркан підсилений колючим дротом, а також сотнями сенсорів.

Автори посилаються на представників ФСБ, які заявляють – паркан побудували для того, аби уникнути вторгнень диверсантів, а також аби зменшити кількість контрабанди зброї, алкоголю та наркотиків. Згідно із заявами ФСБ, «більшість сенсорів реагують на вібрації від потенційного вторгнення», але також є пристрої радіопередачі, які мають посилити безпечність огорожі. У Росії вже є схожі огорожі на інших кордонах – зокрема, на півночі та на сході.

За словами авторів, Крим залишається спіроню територією після анексії півострова Росією. Після цього та початку війни на Донбасі, українська сторона почала зводити огорожі на кордоні з Росією. «Нові паркани з’явилися у Чернігівській та Харківській областях, на північ від Києва – це регіони, які межують з Росією, – йдеться у статті. – Україна також побудувала нову огорожу на Херсонщині поблизу Криму».

Через воєнні дії, багато ділянок на кордоні з сепаратистами всіяні мінами – про це стаття в індійській газеті Economic Times. Жителі ризикують їх детонувати, тому гуманітарні організації працюють в регіоні аби знайти та знешкодити міни.

Автори описують життя місцевих, які можуть підірватися на мінах коли йдуть працювати в поле або гуляють відкритими ділянками, де часто лежать вибухонебезпечні залишки. Найбільша небезпека – для дітей. Багато не знають, що таке міни, тому наражаються на ризик коли блукають полями і відкритими територіями без дорослих. «ООН заявляє, що понад 1600 цивільних були поранені або вбиті мінами протягом війни», – пишуть у статті. Серед загиблих – троє дітей, і ще одна дитина була поранена.

За словами журналістів, місцеві самі почали шукати міни, використовуючи металодетектори. Вони позначають місця, де їх знайшли, та викликають спеціалістів для ліквідації. Три міжнародні гуманітарні організації працюють на сході України, у зонах, які найближчі до воєнних дій. «Ця робота повільна і небезпечна. Протягом шести тижнів, команда обійшла менше, ніж 5 відсотків ділянки…» – пояснюють автори.

Міжнародні організації не працюють на територіях так званих «ДНР» і «ЛНР», де сепаратисти самі займаються пошуком та знешкодженням мін. «У своєму дослідженні минулого тижня, ОБСЄ підрахували, що 7000 квадратних кілометрів покриті мінами у східній Україні,» – продовжують журналісти. Це робить регіон один із найбільш замінованих у світі.

У Європейській комісії говорять, що Північний Потік 2 складно зупинити, бо проект уже розпочато – йдеться у матеріалі британського інформаційного агентства Reuters. За словами Єврокомісара Гюнтера Етінгера, проект не варто зупиняти лише через критику зі сторони США.

Вашингтон розкритикував побудову Північного потоку-2, пояснюють журналісти, та заявив, що Німеччина – заручниця Росії і занадто сильно покладається на енергоресурси звідти. У США також додали, що залишають за собою право накладати санкції на компанії, які працюють над цією газовою трубою.

Оглядач пише: «Берлін та Москва мали протиріччя після того, як Росія анексувала Крим чотири роки тому, але у них є спільний інтерес у проекті Північний потік-2, який подвоїть обсяг наявного Північного потоку-1, починаючи з наступного року». Журналіст посилається на Етінгера, який заявляє, що не був прихильником нового проекту, але наголошує, що зараз його складно зупинити адже він уже довгий час будується.

Гюнтер Етінгер додає, що тиснув на Газпром, аби той погодився на «справедливу угоду щодо подальшого використання наявних газових труб територією України». Остання отримує до трьох відсотків ВВП від транзиту газу з Росії в Європу. Критика Вашингтону полягає в тому, що новий проект – Північний потік-2 – політичний і має на меті відрізати Україну від транзиту газу та завдати їй економічної шкоди. Вашингтон переконаний, що «Москва використовує новий проект аби розділити Європу», – пише журналіст.

Етінгер, натомість, відкидає нагальну потребу зупинити будівництво Північного Потоку 2. За його словами, «погрози [президента США Дональда] Трампа – це не причина» для скасування проекту.