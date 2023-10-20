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Політика

Армія РФ готує наступ на Куп’янський напрямок? Промова Байдена та спікеріада у США

  • ЗСУ виснажують резерви армії РФ, проводячи наступальні операції, йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни. При цьому «максимально зберігають свої резерви», пишуть аналітики. Тим часом рух спротиву «Атеш» повідомляє про активне пересування російської техніки та особового складу військових під Куп’янськ із окупованого Луганська. Що відбувається? Напередодні кадри роботи біля Куп’янська та Авдіївки показав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

  • Президент США Джо Байден звернувся до американського народу з промовою. У ній йшлося про війни в Україні та в Ізраїлі. Байден, зокрема, наголосив на необхідності підтримувати обидві країни в переломний момент історії і пояснював, чому це варто зробити. Говорив про фінансування програм допомоги для України та Ізраїлю. А також пояснив, що спільного між Путіним та «Хамасом». У Кремлі вже відреагували. Усе це відбувається на тлі спікеріади у Палаті представників США. Як можуть розвиватися події та як це позначиться на допомозі Україні?

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