Про що домовиться Байден з Сі? Що планує робити Україна без допомоги США?

- Селидове на Донеччині обстріляли російські війська. Офіс генерального прокурора України заявив, що чотири ракетні удари по житлових кварталах міста російські військові здійснили із зенітно-ракетного комплексу С-300.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російському президенту Володимиру Путіну потрібні «тактичні результати» перед оголошенням про висування на вибори. Якими можуть бути ці «результати»? Як пов’язано це із атаками на Авдіївку? Як діятиме армія РФ на фронті?
- Тим часом очільник Китаю Сі Цзіньпін прибув до США. У Сан-Франциско він має зустрітися із Джо Байденом. Серед іншого, говоритимуть і про Україну. Які очікування від цієї розмови? На що розраховує Китай?
- У Сенаті США заявили, що пакет допомоги, у тому числі для України, розглядатимуть не раніше, ніж через тиждень – зокрема після Дня подяки, який цьогоріч відзначатимуть 23 листопада. Що буде із підтримкою Україні? Особливо на тлі заяви, що Пентагон вичерпав близько 95% коштів, виділених на допомогу Україні в сфері безпеки. Речник Держдепартаменту США Метью Міллер у Вашингтоні у вівторок заявив, що питання додаткової допомоги Україні перебуває в критичній точці.
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