Що відбувається на Куп’янському напрямку?

- Міська влада Херсону повідомила про черговий російський обстріл: є загиблі й поранені. Яка ситуація у місті та на Херсонщині загалом? До чого готуватися жителям восени та взимку?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Американський інститут вивчення війни пише, що через удари, які ЗСУ завдають по мостах між Кримом та Херсонщиною, армії РФ доводиться шукати альтернативні шляхи. А користувачі соцмереж помітили у Криму понтонні переправи, що може свідчити – окупанти готуються користуватися ними для переправки. Тим часом призначений Росією «голова» окупованої Херсонщини Сальдо заявив, що ЗСУ вдарили по Чонгарському мосту ракетами Storm Shadow. У Німеччині ж продовжують дискутувати про постачання Україні далекобійних ракет Taurus.
- Україна не погодиться змінювати формулу миру Зеленського, заявляють в Офісі президента після зустрічі країн у Саудівській Аравії. Хоча перед цим видання The Wall Street Journal написало, що на саміті в Джидді представники України не наполягали на плані Зеленського. Загалом на зустрічі проривних рішень не увалювали, утім, вирішили продовжити консультації. Financial Times пише, що в ЄС схвалюють участь Китаю у переговорах щодо України і вважають це конструктивом. Які перспективи цих зустрічей? Докладніше – у програмі «Свобода Live».
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