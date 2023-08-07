Що відбувається на Куп’янському напрямку?

Атака на корабель РФ у Новоросійську: що про це говорять в Росії та Україні?

Служба безпеки провела спецоперацію в бухті Новоросійська – про це Радіо Свобода повідомили джерела в спецслужбі 4 серпня. Внаслідок неї було пошкоджено великий десантний корабель «Оленьогірський гірник». Як це відбувалось та що про атаку говорять українська і російська влада?