Погрожують за критику? Питаємо депутатів і військових про «полки Сирського» і втрати

Після публікації із критикою головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського журналістка Анна Калюжна почала отримувати погрози.

Хто ці люди та чого вимагають?

«Полки Сирського» – реальна проблема з порушенням прав військовослужбовців?

Чи є вирішення?

Запитаємо у самої Анни Калюжної.

Чи відомо народним депутатам про ті проблеми, які озвучувала журналістка: роздутий штат полку та великі втрати?

Чи торкнеться аудит втрат Михайло Федоров

«Аудит допоможе виявити ключові проблеми й ухвалювати управлінські рішення для їх системного вирішення. Людський капітал – найвища цінність. Ми будемо боротися за життя кожного воїна», – зазначив Федоров.

Крім того, за підсумками зустрічей з командирами корпусів й угруповань, комбригами, керівниками військових адміністрацій він повідомив, що йде робота і над іншими рішеннями з метою посилити оборону й «системно підготуватися до весни». Зокрема, за словами міністра, йдеться про забезпечення бригад дронами і масштабування наземних роботизованих комплексів.

Розкаже Михайло Цимбалюк, народний депутат України, «Батьківщина».

Українська влада тривалий час не озвучувала втрат серед військових внаслідок війни з Росією, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни, тепер приблизно раз на рік цю інформацію оприлюднює президент України Володимир Зеленський. На початку лютого 2026 року в інтервʼю France 2 він заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими 55 тисяч українських солдатів. І додав, що є «велика кількість людей, яких Україна вважає зниклими безвісти». Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 13 січня цього року заявив, що в 2025 році вдалося зменшити кількість втрат особового складу ЗСУ на 13%. Деталей щодо українських втрат він не навів.

Конфлікт із участю 225-го ОШП уже виходив у публічну площину, тоді військові 108-ї бригади ТРО звинувачували їх у викраденні своїх бійців.

Чим завершилась історія?

Розповість Тетяна Якубович, редакторка проєкту Донбас.Реалії (Радіо Свобода).

Чи доцільно створювати окремі штурмові війська?

Ідея створення окремих штурмових полків у складі Збройних сил може бути пов’язана з давнім прагненням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського мати у своєму розпорядженні власні штурмові підрозділи. Таку думку висловив екскомбриг 53-ї ОМБр Анатолій «Купол».

Водночас військовий скептично оцінює саму ідею формування таких полків, зазначаючи, що їхні функції можуть виконувати звичайні механізовані бригади.

«Пам’ятаю ще з 2014 року: він постійно просив у командування придати йому частини десантно-штурмових військ. Навіть була така подія біля Дебальцевого: він просив роту, але йому не дали. Тож він фактично завжди мріяв або хотів мати власні штурмові підрозділи – щоб ні в кого не потрібно було просити дозволу на їх використання. Але зараз він – головнокомандувач, і десантно-штурмові війська, в принципі, також підпорядковані йому. Тож, умовно кажучи, можливо, це його давнє бажання – мати свої штурмові підрозділи – і він його зараз реалізує… Я не бачу сенсу створення цих полків. Якщо дати таку ж кількість людей будь-якій нормальній механізованій бригаді, вона виконуватиме ті самі функції – а можливо, навіть краще, тому що має більше важкого озброєння і більше досвіду», – зазначив «Купол».

