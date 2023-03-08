НАТО не вірить у Бахмут, втрати РФ, ЗСУ готують наступ: вирішується доля Донбасу?

Росія, ймовірно, захопила східну частину Бахмуту після «контрольованого виведення» військ ЗСУ із цього району, повідомляють у ISW. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що «не може виключати падіння Бахмуту найближчими днями». Володимир Зеленський заявив, що Бахмут не має бути оточений, а оборона міста дозволяє готувати наступ Збройних сил України.

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Бахмут продовжує залишатися головною гарячою точкою на фронті. Спроби захопити це місто російські війська здійснюють з липня 2022 року, коли їм вдалося окупувати велику агломерацію в сусідній Луганській області (Сєверодонецьк, Рубіжне, Лисичанськ). Активний наступ із наближених до Бахмута позицій російські військові розпочали у січні.