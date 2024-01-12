За мобілізацію беруться знову: що змінять?

- Новий законопроєкт про мобілізацію найближчим часом потрапить у Кабмін, анонсував міністр оборони Рустем Умєров. Після цього його знову чекають у Верховній Раді. Чому робота із попередньою версією законопроєкту не вдалася? Що змінять у нових правилах? І чи відмежувався від мобілізаційного процесу президент?
- США та Велика Британія вперше завдали ударів по позиціях хуситів через їхні атаки на судна в Червоному морі наприкінці року. За повідомленнями у медіа, уразили системи протиповітряної оборони і місця зберігання зброї. Що означають події в Ємені? Хто такі хусити? І що це означає для України?
- Британський прем'єр Ріші Сунак прибув до Києва та пообіцяв і надалі підтримувати Україну у війні з Росією. Він оголосив про великий пакет військової допомоги для України на 2,5 млрд фунтів стерлінгів. Крім того, Велика Британія виділить 200 млн фунтів стерлінгів на виробництво безпілотників для українських військових. Зеленський та Сунак підписали двосторонню безпекову угоду – гарантії діятимуть до вступу України в НАТО. Чим ці гарантії відрізняються від, наприклад, Будапештського меморандуму? Наскільки вони будуть дієві?
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