За мобілізацію беруться знову: що змінять?

100 років від дня народження Сергія Параджанова. У столичному Будинку кіно відбувся вечір, присвячений митцю

9 січня виповнилося 100 років від дня народження Сергія Параджанова, кінорежисера, сценариста, автора відомої української стрічки «Тіні забутих предків». З цієї нагоди у столичному Будинку кіно відбувся вечір, присвячений митцю. Глядачі, зокрема, подивилися фільм про життя і творчість кінорежисера.