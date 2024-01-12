Прем’єр Британії виступив з промовою в українському парламенті

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, який перебуває з візитом в Києві, виступив з промовою в українському парламенті. Про це у фейсбуці повідомив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, назвавши виступ британського прем’єра «історичним».



«Україна не здасться й Сполучене Королівство ніколи не відступить. Ми допоможемо вам перемогти у війні. Росія думає, що вони нас перечекають, що наша рішучість похитнулася. Це не так…Отже, не сумнівайтеся, ми нікуди не відвертаємося, а Путін ніколи нас не перечекає. Ми тут заради України стільки, скільки буде потрібно», – заявив в українському парламенті Ріші Сунак, якого процитував спікер Ради.

Також про цей виступ повідомив депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Крім того, у МВС повідомили, що британському прем’єру Ріші Сунаку під час його візиту до України показали наслідки російського удару по багатоповерхівці у Солом’янському районі Києва.

Прем’єр-міністр Великої Британії сьогодні оголосив про надання Україні військової допомоги на 2,5 млрд фунтів – це найбільший пакет оборонної допомоги Україні з початку війни.

«Це означає більше безпеки, протитанкових засобів, більше ракет, сотні тисяч нових артилерійських снарядів, підготовка тисяч українських військових», – сказав він, додавши, що 200 млн фунтів із цього оборонного пакета виділять на виробництво сотень тисяч нових дронів.

Крім того, 12 січня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали двосторонню безпекову угоду. Повідомляється, що зобов’язання з безпеки Великої Британії за цим документом діятимуть до вступу України в НАТО.