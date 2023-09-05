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Політика

Наступ на півдні: ЗСУ йдуть вперед. Вербове, бої, прорив «зубів дракона»

  • ЗСУ успішно просуваються у напрямку Новопрокопівки на південному фронті, заявляють у Генштабі. А Інститут вивчення війни пише, що на Запорізькому напрямку Сили оборони просунулися на позиції за протитанковими ровами і «зубами дракона». Тим часом російські пабліки стурбовані, що ЗСУ можуть прорватися і у районі Новодонецького на Донеччині.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • У ГУР розповіли деталі переманювання російського пілота разом із гелікоптером. Йдеться про пілота армії РФ Максима Кузьмінова, який перегнав гвинтокрил Мі-8 з екіпажем на територію України. Усі подробиці спецоперації «Синиця» – від кореспондента Радіо Свобода.
  • Верховна Рада України звільнила міністра оборони Олексія Резнікова. У відомстві розповіли очікування від нового міністра, якого мають призначити завтра. Ексклюзивний коментар заступника міністра оборони.
  • Народні депутати повернули електронне декларування, але при цьому залишили закритими реєстри. А це означає, що декларацій чиновників видно не буде. Власне, про це й попереджали антикорупціонери. Інтерв’ю голови НАЗК Радіо Свобода.

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