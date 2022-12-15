Чи виключать Росію з Ради безпеки ООН?

Росію можуть виключити з Ради безпеки ООН – у Конгресі США представили резолюцію, повідомляє Foreign Policy.

У Росії – на найбільшому в Східному Сибіру нафтопереробному заводі в Ангарську стався вибух. У РФ – серія пожеж та вибухів.

Російський президент Володимир Путін скасував підсумкову пресконференцію і послання до Федеральних зборів. Озвучені інсайдерами причини: страх українських диверсій і відсутність позитивних новин з фронту.

У президента-втікача Віктора Януковича суд конфіскував майно на користь держави: від Межигір’я до антиквару.

Тим часом у ВР збирають підписи за позбавлення мандатів депутатів забороненої судом ОПЗЖ.

Про це та інше говоримо у в програмі «Свобода LIVE». Прямий ефір – о 18:00 на @Радіо Свобода: