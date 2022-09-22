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Політика

Росія повернула захисників «Азовсталі», протести проти мобілізації в РФ

  • Відбувся один з найбільш масштабних обмінів полоненими з початку повномасштабної війни. Україна повернула 215 людей. Серед них – захисники Маріуполя та іноземні громадяни, які воювали за Україну. За них Київ передав Москві 55 російських військових та Віктора Медведчука. Як відбувався обмін і чому Росія пішла на нього?
  • У різних містах Росії пройшли протести проти мобілізації, яку Володимир Путін оголосив 21 вересня. Більш ніж тисяча людей були затримані. Чи розпочнуть росіяни боротьбу з путінським режимом через небажання воювати в Україні?

Про це і не тільки дивіться в програмі «Свобода LIVE» о 18:00 на @Радіо Свобода.

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