Росія повернула захисників «Азовсталі», протести проти мобілізації в РФ

Відбувся один з найбільш масштабних обмінів полоненими з початку повномасштабної війни. Україна повернула 215 людей. Серед них – захисники Маріуполя та іноземні громадяни, які воювали за Україну. За них Київ передав Москві 55 російських військових та Віктора Медведчука. Як відбувався обмін і чому Росія пішла на нього?

У різних містах Росії пройшли протести проти мобілізації, яку Володимир Путін оголосив 21 вересня. Більш ніж тисяча людей були затримані. Чи розпочнуть росіяни боротьбу з путінським режимом через небажання воювати в Україні?

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