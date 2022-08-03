Наступ Росії на Піски, санкції США проти Кабаєвої, Кремль хоче переговорів

- ЗСУ ведуть важкі бої в районі Пісків і Авдіївки, заявив президент України Володимир Зеленський.
Протистояння там він назвав «пеклом» і каже про перевагу Росії в артилерії і живій силі. Зеленський таким чином підтвердив інформацію, яка надходить з фронту про потребу ЗСУ в більшій кількості важкого озброєння для ефективного опору російському наступу.
- США запровадили нові санкції проти російських компаній і осіб пов’язаних з Кремлем, серед них – і колишня російська гімнастка Аліна Кабаєва.
У Мінфіні США зазначають, що «Кабаєва має близькі відносини з Путіним і нині є головою «Національної медіагрупи». Під санкції також потрапили українці, які співпрацюють з Росією, – «керівник» російської окупаційної «адміністрації» Херсонської області Володимир Сальдо, його «заступник» Кирило Стремоусов та голова окупаційної «адміністрації» Маріуполя Костянтин Іващенко.
- Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що російський президент Володимир Путін відкритий до дипломатичного врегулювання війни в Україні.
Шредер побував у Москві і привіз звідти побажання російського президента щодо України. Шредер висловив сподівання, що зернову угоду можна буде розширити до угоди про припинення вогню.
«Спочатку припинення вогню й відведення військ, потім – конструктив», – відреагував на заяву Шредера радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.
Детальніше про це і не тільки говоримо в етері програми «Свобода LIVE» о 18:00 на Радіо Свобода.
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