Наступ Росії на Піски, санкції США проти Кабаєвої, Кремль хоче переговорів

ЗСУ ведуть важкі бої в районі Пісків і Авдіївки, заявив президент України Володимир Зеленський.

Протистояння там він назвав «пеклом» і каже про перевагу Росії в артилерії і живій силі. Зеленський таким чином підтвердив інформацію, яка надходить з фронту про потребу ЗСУ в більшій кількості важкого озброєння для ефективного опору російському наступу.

США запровадили нові санкції проти російських компаній і осіб пов’язаних з Кремлем, серед них – і колишня російська гімнастка Аліна Кабаєва.

У Мінфіні США зазначають, що «Кабаєва має близькі відносини з Путіним і нині є головою «Національної медіагрупи». Під санкції також потрапили українці, які співпрацюють з Росією, – «керівник» російської окупаційної «адміністрації» Херсонської області Володимир Сальдо, його «заступник» Кирило Стремоусов та голова окупаційної «адміністрації» Маріуполя Костянтин Іващенко.

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер заявив, що російський президент Володимир Путін відкритий до дипломатичного врегулювання війни в Україні.

Шредер побував у Москві і привіз звідти побажання російського президента щодо України. Шредер висловив сподівання, що зернову угоду можна буде розширити до угоди про припинення вогню.

«Спочатку припинення вогню й відведення військ, потім – конструктив», – відреагував на заяву Шредера радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Детальніше про це і не тільки говоримо в етері програми «Свобода LIVE» о 18:00 на Радіо Свобода.