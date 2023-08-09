Лівий берег Херсонщини: ЗСУ прориваються?

«Вагнерівці» у Білорусі: Латвія укріплює свій кордон через потенційні загрози

Латвія почала підсилювати заходи безпеки на кордоні з Білоруссю через прибуття туди найманців ПВК «Вагнер» з Росії. Крім того, Рига висунула звинувачення, що Мінськ допомагає мігрантам нелегально потрапляти до Латвії.