Лівий берег Херсонщини: ЗСУ прориваються?

- Під Москвою на території Загорського оптико-механічного заводу (Сергієв Посад) стався вибух. У місцевих пабліках поширювали відео з моментом вибуху та з димовим «грибом» опісля. Спочатку російські медіа повідомляли про безпілотник, а пізніше почали писати про вибух піротехніки, яка нібито зберігалася на заводі. Водночас завод виробляє продукцію військового призначення, зокрема нічні приціли для танків. Чому і що вибухало під Москвою? «Бавовна”, диверсія чи халатність?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Козачі Лагері: що відбувається на лівобережжі Херсонщини? За даними ISW, українські військові спробували закріпитися на окупованому лівому березі Дніпра. Для цього ЗСУ нібито висадили десант на семи катерах поблизу населеного пункту Козачі Лагері. Повідомляють також, що ЗСУ вдалося прорвати російську оборону та просунутися майже на кілометр. Про подібне писали російські так звані «воєнкори».
- Тим часом у фракції «Слуга народу» – пертурбації. Верховна Рада позбавила мандата депутата Холодова. Перед цим проєкт Радіо Свобода «Схеми» розслідував, що він проживає у родинному маєтку на Кіпрі і не відвідує парламентські засідання. Також фракція вимагає скласти мандат депутата Торохтія, якого журналісти підловили у Болгарії. Утім, той відмовляється. А колишньому депутату фракції Дубінському силовики оголосили про підозру. Докладніше – у «Свобода Live».
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