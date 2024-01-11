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Політика

Законопроєкт про мобілізацію «знято з розгляду»:  що далі?

  • У ВР на четвер анонсували розгляд законопроєкту про мобілізацію. Утім, після переговорів урядовий законопроєкт вирішили повернути на доопрацювання до Кабінету міністрів. Про це повідомив глава фракції «Слуга народу» у Верховній раді Давид Арахамія. У депутатів є питання – як саме це мало відбуватися за процедурою. Та згодом у медіа з’явилися повідомлення про те, що уряд збереться позачергово, аби відкликати документ. Надвечір статус законопроєкту змінився на: «знято з розгляду». Що буде із мобілізацією далі? Як перепишуть правила? Якою буде роль президента у мобілізації?
  • Тим часом депутати почали збирати підписи за відставку спікера Стефанчука. А депутатка Безугла заявила, що йде з партії та фракції Слуга народу.
  • Справа Гринкевича: у ДБР заявили про арешт майна сім’ї та компаній, підконтрольних львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу – одного з найбільших постачальників Міністерства оборони, який, каже ДБР, намагався дати хабар слідчому цього відомства. Нові подробиці справи.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

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