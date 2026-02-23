Закулісся початку великої війни: де схибив Зеленський та які причини глухого кута?

Американська та британська розвідки ще в 2021 році змогли передбачити повномасштабне вторгнення Росії. ЦРУ та MI6 попереджали, зокрема, про можливу висадку десанту в Гостомелі та навіть про плани ліквідації президента Володимира Зеленського.

Однак європейські союзники, як і українське керівництво, не сприйняли ці сигнали всерйоз.

Журналіст The Guardian Шон Вокер, спираючись на понад сотню інтерв’ю з розвідниками, чиновниками та дипломатами, детально реконструював хронологію тих подій.

І ось через чотири роки великої війни ситуація на фронті зайшла в глухий кут – жодна зі сторін не може досягти вирішального прориву, констатує австралійський генерал і військовий аналітик Мік Раян.

Чому тоді не повірили?

Як ухвалювалися доленосні рішення?

Хто формує позицію президента?

І чи має Україна план виходу з цього глухого кута?

Обговорюємо у програмі «Свободі Live» на @Радіо Свобода хронологію подій, відповідальність і висновки – через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення:

Гості етеру:

Олександр Федієнко , народний депутат України, «Слуга народу», член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

, народний депутат України, «Слуга народу», член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Вадим Черниш , голова Керівної ради Центру безпекових досліджень СЕНСС.

, голова Керівної ради Центру безпекових досліджень СЕНСС. Андрій Іллєнко, офіцер батальйону «Свобода» бригади НГУ «Рубіж», народний депутат України VII та VIII скликань.

Документальний фільм Радіо Свобода «Поверніть мені ім’я»: