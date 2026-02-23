«Дуже негарно» – Зеленський оцінив висловлювання Залужного про події 2022 і 2023 років

Президент України Володимир Зеленський оцінив висловлювання посла України у Великій Британії, колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про події, пов’язані з обшуками у 2022 році та контрнаступальною операцією Сил оборони у 2023 році. Про це глава держави сказав в інтерв’ю агентству France-Presse.

«Я вважаю просто, що сьогодні обговорювати деталі, про які говорив Валерій Федорович, також дуже негарно. Бо ніхто з цього не виграє. Все ж таки йдеться про нашу армію… Вона сьогодні воює. І він не буде, скажімо так, гарно виглядати, якщо буде розмовляти про це і продовжувати», – вказав Зеленський, додавши, що «зараз треба фокусуватися на інших речах».

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів в інтерв’ю агентству Associated Press, оприлюдненому 18 лютого, що мав розбіжності в поглядах із президентом Володимиром Зеленським щодо оборони після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

За словами генерала, розроблений разом із партнерами в НАТО план контрнаступу влітку 2023 року провалився, оскільки «Зеленський та інші офіційні особи не виділили необхідних ресурсів». Залужний стверджує, що початковий план полягав у тому, щоб зосередити достатньо сил в «одному кулаці» для деокупації окремих територій Запорізької області, а потім висунутися в бік Азовського моря. Воєначальник вважає, що це перерізало б коридор, який армія РФ використовувала для постачань із Криму.

Замість реалізації цього плану, розповів Залужний, Сили оборони України були розподілені по великій території, що послабило ударну міць.

Також колишній головнокомандувач ЗСУ сказав, що у вересні 2022 року він мав «напружену» зустріч у штабі Зеленського, після якої вирушив до свого офісу в Києві. За кілька годин «кількадесят» агентів СБУ з’явилися в його офісі для обшуку приміщення. Залужний розповів, що правоохоронці не сказали, що саме шукають, але він завадив їм обшукати документи та комп’ютери. Він назвав рейд явною погрозою і в присутності співробітників спецслужби зателефонував тодішньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку та голові СБУ Василю Малюку. Після цих дзвінків агенти були відкликані.