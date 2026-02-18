Зеленський закликав до спільних дипломатичних позицій в Україні, «будь-яка інша політика зайва»

Президент Володимир Зеленський не прокоментував напряму заяви колишнього головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, водночас закликав до «спільних позицій» у вечірньому зверненні 18 лютого.

Говорячи про переговори в Женеві, Зеленський згадав про потребу в обмінах полоненими та подякував військовим, які поповнюють обмінний фонд для України.

«І саме сміливість наших воїнів все це забезпечує: і гуманітарні результати, і загалом нашу можливість дипломатії, наші сильні дипломатичні позиції», – сказав він.

Президент вказав на важливість збереження спільних позицій всередині України для досягнення достойного миру:

«Будь-яка інша політика в Україні зараз абсолютно зайва. Це час війни. Час захисту нашої держави, захист нашого народу. Особисте – на потім. Тому я хочу подякувати кожному, хто захищає Україну, саме українські інтереси, як себе самого, – на будь-якій посаді, на будь-якій роботі, на будь-яких позиціях».

Колишній головнокомандувач ЗСУ, нині – посол України у Великій Британії Валерій Залужний раніше розповів в інтерв’ю AP про розбіжності з президентом в поглядах на оборонну стратегію після початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року.



