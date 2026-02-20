Провал контрнаступу-2023. Чому Залужний заговорив аж зараз?

Залужний більше не мовчить: відставка незабаром?

Валерій Залужний, Головнокомандувач ЗСУ (2021–2024р.р.) дав інтерв'ю одразу іноземним виданням, в яких уперше різко розкритикував Володимира Зеленського.

В інтерв'ю виданню Associated Press він розповів, що у нього з Зеленським було різне бачення оборони і дорікнув президенту України за провал контрнаступу в 2023-му.

А також заявив про тиск, який, за за його словами, здійснювали на нього силовики, коли він працював у Києві.

Чому Валерій Залужний говорить про це сьогодні?

Що це, спроба пояснити складні рішення воєнного часу?

Чи, можливо, у такий спосіб Залужний заходить у політичну гру і дає старт передвиборчим перегонам?

Чи заведено так у роботі послом – йти заявами проти президента країни? Чи не вирішить Зеленський за таке звільнити Залужного?

Про це дивіться у програмі Свобода Live:

Гості ефіру:

Олександр Мережко, народний депутат України, «Слуга Народу», голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва переконаний, переконаний, що перебуваючи на посаді, робити такі заяви не зовсім коректно. Логічніше було б спочатку піти у відставку, а вже потім критикувати президента.

Якщо посол дозволяє собі критикувати президента, тоді варто, наприклад, просто подати у відставку і вже потім критикувати

«Важко сказати, що конкретно стоїть за цим і чому саме зараз, тому що до недавнього часу пан Залужний поводився дуже коректно, тобто він утримувався від того, щоб давати якісь оцінки або висувати звинувачення. Я хочу нагадати, що незалежно від прізвищ це питання певної дипломатичної політичної етики. Тобто посол – це посада, яка передбачає, що він представляє не тільки державу, а й є своєрідним альтер его президента. Тобто мають бути відносини абсолютної довіри між президентом і послом. Тому якщо, наприклад, посол дозволяє собі критикувати президента, тоді варто, наприклад, просто подати у відставку і вже потім критикувати»

Андрій Тетерук, ветеран російсько-української війни, народний депутат України VIII скликання, вважає, що Залужний таким чином лише відповідає на численні закиди та спроби пов’язати провал контрнаступу виключно з його ім’ям. За словами Тетерука, йдеться про намагання генерала відстояти власну репутацію.

Генерал Залужний себе захищає

«Залужний вимушений виходити в публічну площину, щоб нагадати, як реально відбувалася і система прийняття рішень, і розподіл ресурсів. Від українських військових Київ і вся Україна очікує нескінченного демонстрування чудес, якихось подвигів: мовляв, що хочете робіть – мобілізації вам не буде, достатнього забезпечення не буде, але ви все одно робіть дива, щоб ми вами тішилися і щоб це нас дуже заспокоювало, що наші сонечки, наші герої тримаються. Хоча за спинами цих сонечок відбуваються абсолютно огидні речі, які чомусь суперечать тому, до чого закликає президент. Зокрема, у цьому випадку генерал Залужний себе захищає»