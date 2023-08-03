ЗСУ виснажують війська РФ – які провали на фронті замовчує Кремль?

Атака по Харкову: жителі міста показали наслідки російського удару «Шахедами»

У ніч на 1 серпня військові РФ атакували Харків дронами-камікадзе типу Shahed, повідомила місцева влада. Вибухи були зафіксовані у кількох районах міста. Є і влучання: внаслідок вибуху зруйнований спортивний комплекс та училище.