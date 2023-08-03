ЗСУ виснажують війська РФ – які провали на фронті замовчує Кремль?

- Російська армія намагається контратакувати на Донеччині. Біля Старомайорського спробу відбито, повідомляє Генштаб. Репортаж та оновлені дані з фронту.
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Українські військові, які проходили навчання у країнах НАТО, відмовилися від американських бойових методів і повернулися до власної тактики, пише The New York Times. ЗСУ зосередилися на тому, щоби вимотати російську армію. А німецьке видання Bild пише, Росія готова вести війну в Україні ще 2-3 роки і шукає додаткові резерви для цього.
- Експрезиденту США Дональду Трампу висунули офіційне обвинувачення у злочині проти держави та громадян – зокрема, у спробі вплинути на результати президентських виборів 2020 року. Кульмінацією тих подій став напад на Капітолій у січні 2021 року. На Трампа чекають у суді вже у цей четвер. Довкола будівлі суду посилені заходи безпеки. Докладніше – у «Свобода Live».
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