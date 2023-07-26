На півдні від Бахмуту тривають жорстокі бої. В Міністерстві оборони України кажуть про успіхи Сил оборони та поступове просування. А от на Харківщині сили РФ захопили три села на Куп’янському напрямку. Про це повідомляють аналітики проєкту Deep State. Яка ситуація на фронті?

Головна опора для Росії у війні – Іран. Країни посилюють військове партнерство, кажуть в Держдепартаменті. В США також мають інформацію, що Москва отримує від Тегерану матеріали, необхідні для будівництва заводу з виробництва БПЛА в Росії. Цей завод можуть запустити вже на початку наступного року. Як можна завадити посиленню співпраці Росії та Ірану?

Росія мала план для зриву зернової угоди. А також планомірно застосовувала певні технології для перешкоджання перевезення українського зерна, повідомили в Головному управлінні розвідки МОУ. На прохання президента України Володимира Зеленського, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ скликає Раду Україна–НАТО для консультацій щодо ситуації в Чорному морі та роботи «зернового коридору». Чому Росія тривалий час працювала на зрив зернової ініціативи?

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