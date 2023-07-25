ЗСУ ще просунулись біля Бахмуту: скільки загарбники протримаються у місті?

Вранці 25 липня речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що Сили оборони вибили росіян біля села Андріївка на південь від Бахмуту. За його словами, українські захисники ведуть наступ на північ і південь від міста.

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Того ж дня підрозділ загарбників «ДШРГ Русич» у своєму телеграм-каналі повідомив, що росіяни втекли і з Кліщіївки – села на північ від Андріївки та на південь від Бахмуту.

Інші Z-канали, які висвітлюють війну Росії проти України, поки що заперечують відхід із цього села. Один із таких телеграм-каналів із посиланням на джерела повідомляє, що підрозділи БАРС та солдати МО РФ продовжують вести бої в районі Кліщіївки – хоча ситуація для загарбників там дуже складна.

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Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 25 липня повідомив, що протягом минулої доби війська РФ атакували в районах на північний захід від Оріхово-Василівки, на південь від Івановського і на захід від Кліщіївки – і всі їхні атаки були відбиті. DeepState казав про бої біля та в самій Кліщіївці, результати боїв не зазначалися.

Головні питання випуску:

Що дає ЗСУ просування у Андріївки та Кліщіївки під Бахмутом?

Чому оборона Росії провисла саме на південному фланзі міста?

І як довго армія Росії протримається у Бахмуті – який уже наполовину оточений Силами оборони України?