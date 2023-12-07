Киву вбили під Москвою. Конгрес заблокував допомогу Україні. План війни на 2024 рік

- В українських силових структурах підтвердили смерть колишнього народного депутата України Іллі Киви. Він з початком повномасштабного вторгнення переїхав до Росії. І там поширював вигідні Кремлю наративи, ставши частим гостем на російському державному телебаченні. Хто причетний до смерті Киви та як усе сталось?
- В американському Конгресі заблокували законопроєкт про надання Україні та Ізраїлю нової фінансової допомоги для безпекових потреб. Причина цьому – наполягання республіканців на вимозі про посилення контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою. Наскільки ця ситуація загрозлива для України та чи є варіанти її зміни?
- План війни. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна має план війни на наступний рік, а Збройні сили України підійшли до третьої лінії оборони армії Росії. Наскільки ця лінія оборони потужна? Та чи означає це, що ЗСУ стрімкіше просуватимуться вперед?
- В іноземних ЗМІ начебто йде підготовка дезінформаційної кампанії проти вищого керівництва України з метою розколу суспільства. Таке повідомлення поширили в Центрі протидії дезінформації. Чи якісно Україна протистоїть інформаційним викликам та як саме?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
Форум