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Політика

Киву вбили під Москвою. Конгрес заблокував допомогу Україні. План війни на 2024 рік

  • В українських силових структурах підтвердили смерть колишнього народного депутата України Іллі Киви. Він з початком повномасштабного вторгнення переїхав до Росії. І там поширював вигідні Кремлю наративи, ставши частим гостем на російському державному телебаченні. Хто причетний до смерті Киви та як усе сталось?
  • В американському Конгресі заблокували законопроєкт про надання Україні та Ізраїлю нової фінансової допомоги для безпекових потреб. Причина цьому – наполягання республіканців на вимозі про посилення контролю за імміграцією на кордоні США з Мексикою. Наскільки ця ситуація загрозлива для України та чи є варіанти її зміни?
  • План війни. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна має план війни на наступний рік, а Збройні сили України підійшли до третьої лінії оборони армії Росії. Наскільки ця лінія оборони потужна? Та чи означає це, що ЗСУ стрімкіше просуватимуться вперед?
  • В іноземних ЗМІ начебто йде підготовка дезінформаційної кампанії проти вищого керівництва України з метою розколу суспільства. Таке повідомлення поширили в Центрі протидії дезінформації. Чи якісно Україна протистоїть інформаційним викликам та як саме?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:

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