Путін везе ядерну зброю до Білорусі, контрнаступ ЗСУ відкладається?

«Буча-Комбуча», редиска «Азовсталь»: патріотичні гасла і назви у рекламі. Буде заборона?

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що забороняє використовувати патріотичні назви чи слогани у назвах брендів чи у їх рекламі. У якому вигляді можуть прийняти документ депутати і яка думка суспільства – чи прийнятні такі слогани – дивіться у відео.