Путін везе ядерну зброю до Білорусі, контрнаступ ЗСУ відкладається?

- Російський президент Володимир Путін 25 березня заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН. Чому Путін знову шантажує світ? І чи дійсно Кремль готовий спричини ядерний апокаліпсис?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
- Президент України Володимир Зеленський каже, що Україна не готова до весняного контрнаступу. Хоч західні партнери продовжують передавати зброю і навіть літаки. Чи відкладається звільнення українських територій і чи буде контрнаступ можливий взагалі?
- Депутати хочуть остаточно позбавити проросійських артистів українських почесних нагород. Чому за 9 років війни Басков, Повалій та Кіркоров досі мають звання «народних артистів України»? І хто ще має потрапити в цей список?
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