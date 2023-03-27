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Політика

Путін везе ядерну зброю до Білорусі, контрнаступ ЗСУ відкладається?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:

  • Президент України Володимир Зеленський каже, що Україна не готова до весняного контрнаступу. Хоч західні партнери продовжують передавати зброю і навіть літаки. Чи відкладається звільнення українських територій і чи буде контрнаступ можливий взагалі?
  • Депутати хочуть остаточно позбавити проросійських артистів українських почесних нагород. Чому за 9 років війни Басков, Повалій та Кіркоров досі мають звання «народних артистів України»? І хто ще має потрапити в цей список?

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