Україні немає ким воювати? Time про війну. Хто організував погроми в Махачкалі?

1 У оборонному комітеті ВР висловились про можливе звільнення «міністра та генерала», відповідального за контрнаступ 17989 views

2 Ізраїль припиняє співпрацю зі Starlink після заяви Маска про супутниковий зв’язок у Газі 10857 views

3 На Мальті відбувся саміт щодо української «формули миру» – які результати 6648 views

4 «Російський антисемітизм»: Зеленський про сутички в Дагестані 6621 views

5 У Єврокомісії прокоментували відсутність делегації Китаю на саміті на Мальті 6603 views

6 У МЗС відреагували на звинувачення РФ щодо причетності України до подій в Махачкалі 6534 views

7 В Офісі президента пояснили відсутність делегації Китаю на саміті на Мальті 5270 views

8 Дробович назвав причини, чому Національне військове кладовище не можна будувати у Биківні 4648 views

9 Ізраїль відправив додаткові війська в Сектор Гази – ЦАХАЛ 4452 views