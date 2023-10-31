Україні немає ким воювати? Time про війну. Хто організував погроми в Махачкалі?

- «Самотня боротьба Володимира Зеленського». З таким заголовком на обкладинці вийшов новий журнал Тime. Журналіст Саймон Шустер, поспілкувавшись з оточенням українського президента, пише, що Зеленський почувається «розлюченим» і «зрадженим», але продовжує вірити в перемогу. Детальніше про настрої в офісі українського президента та чи може Україна ще розраховувати на перемогу у війні з Росією, говоримо далі.
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:
- Херсон продовжують атакувати з окупованого лівого берега Дніпра. Російські сили поцілили у міське кладовище та маршрутку. Тим часом російське керівництво міняє командувача свого угруповання військ «Дніпро» на Херсонському напрямку на тлі заяв про просування ЗСУ на лівому березі Дніпра. Що відбувається на півдні України – говоримо з Наталією Гуменюк, речницею Сил оборони півдня України.
- Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну і західні спецслужби в організації антисемітських погромів в аеропорті Махачкали. Представниця російського МЗС Захарова каже: причетний російський політемігрант Ілля Пономарьов, який живе в Україні. Тож кореспондентка Радіо Свобода запитала в Пономарьова – яка його роль в погромах в Махачкалі і хто був натхненником цих протестів.
- У Волновасі на Донеччині вбили дев’ятьох людей, зокрема двох дітей. Прокуратура Донецької області має інформацію, що скоїли це представники збройних формувань РФ. За словами українського омбудсмана Дмитра Лубінця сталося це, бо люди «відмовилися віддавати власне житло окупантам». Слідком РФ заявив про затримання двох підозрюваних. Що про це відомо? Розкажемо всі деталі.
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