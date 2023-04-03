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Політика

Хто вбив «воєнкора» Татарського? УПЦ (МП) втрачає владу. Як Данілов хоче звільнити Крим?

  • Православна децентралізація. В Хмельницькому громада за один день вигнала представників московського патріархату з храму. А передувала цьому бійка священника з військовим. Що відбувається з Московським патріархатом в регіонах?
  • Місто «російської слави» Севастополь перейменувати, пам'ятник «російському військовому кораблю поставити. Секретар РНБО Олексій Данілов озвучив 12 кроків деокупації Криму. Деталі розпитаємо в нього самого.
  • У Пітерському кафе підірвали російського пропагандиста Владлена Татарського. По всій Росії розшукують жінку, яка подарувала загиблому золоту статуетку з його зображенням. Хто причетний до смерті Татарського та чи знайдуть в цьому «український слід»?

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:

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