Хто вбив «воєнкора» Татарського? УПЦ (МП) втрачає владу. Як Данілов хоче звільнити Крим?

- Православна децентралізація. В Хмельницькому громада за один день вигнала представників московського патріархату з храму. А передувала цьому бійка священника з військовим. Що відбувається з Московським патріархатом в регіонах?
- Місто «російської слави» Севастополь перейменувати, пам'ятник «російському військовому кораблю поставити. Секретар РНБО Олексій Данілов озвучив 12 кроків деокупації Криму. Деталі розпитаємо в нього самого.
- У Пітерському кафе підірвали російського пропагандиста Владлена Татарського. По всій Росії розшукують жінку, яка подарувала загиблому золоту статуетку з його зображенням. Хто причетний до смерті Татарського та чи знайдуть в цьому «український слід»?
Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:00 на @Радіо Свобода:
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