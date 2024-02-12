Команда генерала Сирського: хто командуватиме військом?

- Новий головком ЗСУ призначив своїх заступників і представив командувача Сухопутних військ. А от командувачем військами ТРО став Ігор Плахута, який, за повідомленнями активістів, під час Революції гідності працював у МВС і начебто брав участь у спробах зачистки Майдану. Які ще зміни відбулись у військовому керівництві країни?
- У Росії почали кампанію з дискредитації нового головнокомандувача, повідомили в Центрі протидії дезінформації РНБО. Мовляв, генералу Сирському намагаються навʼязати образ «радянської та російської» людини. Яка мета? На кого хочуть вплинути в РФ?
- Польські протестувальники знову блокують польсько-український кордон. А поблизу пункту пропуску Дорогуськ пошкодили українські вантажівки та висипали з них зерно. Чому блокада відновилася? Та чи заблокують всі пункти пропуску вже сьогодні?
- Рапорт на звільнення або служба у штурмовій бригаді «Лють». У Дніпрі розформують полк особливого призначення, а усіх спецпризначенців переведуть у ЗСУ, повідомили в Національній поліції. Чи мають поліцейські воювати в Збройних силах і виконувати бойові завдання?
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