Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський представив особовому складу нового командувача Сухопутних військ Олександра Павлюка.

«Коли президент (президент України Володимир Зеленський – ред.) запитав мене, хто буде командувати Сухопутними військами, в мене інших кандидатур навіть не було», – заявив Сирський під час представлення нового командувача.

Водночас Павлюк подякував головкому за довіру та висловив впевненість у тому, що «взаємна підтримка є запорукою посилення війська та наближає перемогу України».

«Ми зробимо усе, щоб бути опорою для вас. Щоб ви завжди могли розраховувати на Сухопутні війська», – сказав Павлюк.

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України – замість Валерія Залужного.

11 лютого Зеленський підписав указ про призначення командувачем Сухопутних військ Олександра Павлюка (замість Олександра Сирського, який раніше був призначений головнокомандувачем ЗСУ). Напередодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення Павлюка з посади першого заступника міністра оборони «у звʼязку з переходом на іншу роботу».

Олександр Павлюк був першим заступником міністра оборони України з лютого 2023 року. До цього він був заступником командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського; командувачем угруповання сил і засобів оборони Києва.